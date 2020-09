AEROCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Mirage 5.



À première vue, le nouvel AeroCool Mirage 5 ressemble à un bloc CPU AIO CLC envahi, avec sa forme de rondelle, son dessus en verre et un ornement RVB à réflexion infinie, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un refroidisseur d'air de processeur cylindrique de type tour. La base du processeur comporte un petit peu de finnage en aluminium.



De là, cinq caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur entrent en contact direct avec le processeur, transportant la chaleur vers une pile d'ailettes en aluminium anodisé en forme d'anneau. L'empilement des ailettes est ventilé par un ventilateur à flux latéral de 60 mm à régime élevé avec une roue un peu cylindrique, situé sous la plaque supérieure.















Ce ventilateur tourne entre 1 200 et 3 000 tr/min, poussant entre 39,7 et 74,3 CFM de débit d'air, avec une pression statique de 0,91 à 2,13 mm H₂O. AeroCool affirme que la sortie de bruit varie entre 18 et 30 dBA pour ce ventilateur, car il ne s'agit pas simplement d'un autre ventilateur de 60 mm, mais d'une turbine cylindrique qui se trouve avoir un faible diamètre vu du haut.







Le ventilateur dispose d'un roulement hydraulique et est évalué pour 60 000 heures MTBF. Le refroidisseur mesure 100 mm x 100 mm x 145 mm (LxPxH). AeroCool affirme que le Mirage 5 peut supporter des charges thermiques allant jusqu'à 150 W TDP. Parmi les types de sockets de processeur pris en charge figurent les LGA2066, LGA1200, LGA115x et AM4.







Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



L'entreprise n'a pas révélé les prix ou la disponibilité.



TECHPOWERUP