Intel confirme le développement de processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs.



Boyd Phelps, vice-président du groupe de calcul client d'Intel, a publié un article sur le support dans lequel il confirme le développement de solutions de processeur à 8 cœurs basées sur Tiger Lake, qui seront publiées au cours de l'année 2021. Cela a été confirmé par Boyd disant que Tiger Lake 8 cœurs Les processeurs auraient accès à 24 Mo de cache LLC (doublant adéquatement les 12 Mo disponibles pour les pièces Tiger Lake-U à 4 cœurs que nous connaissons déjà); Boyd a ensuite simplement ajouté entre parenthèses "plus de détails sur les produits à 8 cœurs à une date ultérieure".











Les processeurs à 8 cœurs feront partie de la pile de produits Tiger Lake-H, qui, selon un communiqué sur PTT Shopping, évoluerait entre les TDP 35 W-45 W avec différents nombres d'unités d'exécution de cœurs et de GPU. Les pièces hautes performances de 45 W peuvent comporter entre 4, 6 et 8 cœurs - mais l'espace supplémentaire occupé par les cœurs du processeur n'est donc pas disponible pour les ressources GPU, qui culminent à 32 Intel Xe EU (et utiliseront un Prise BGA1787). Les variantes 35 W, en revanche, seront installées dans la même prise que Tiger Lake-U - BGA 1449 - et ne proposeraient qu'une conception à 4 cœurs avec 96 EU.



VIDEOCARDZ