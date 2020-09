GIGABYTE nous propose : Le AORUS Gen4 AIC SSD.



GIGABYTE a présenté aujourd'hui une variante de 2 To de son SSD AORUS Gen4 AIC. Ce lecteur est essentiellement une carte de montage PCI-Express 4.0 x16 à quatre M.2 PCIe Gen 4 x4 livrée avec quatre disques SSD AORUS Gen4 M.2 NVMe de 500 Go préinstallés. Son utilisation nécessite une plate-forme avec segmentation de voie PCIe (la plupart des plates-formes modernes depuis 2016 le font), et pour que le système d'exploitation prenne en charge NVMe RAID.















Le composant de carte de montage du SSD AORUS Gen4 AIC possède une logique de base qui contrôle un ventilateur latéral en fonction de la température du disque et fournit des voyants d'activité de base du disque. À l'intérieur, un dissipateur thermique monobloc en cuivre extrait la chaleur des quatre disques.



Chacun des quatre disques M.2 NVMe internes est doté d'une mémoire flash NAND 3D TLC à 96 couches et de contrôleurs Phison E16. Avec NVMe RAID striped, la carte offre des performances de pointe allant jusqu'à 15 000 Mo/s de lectures séquentielles et jusqu'à 9 500 Mo/s d'écritures séquentielles. Les performances d'accès aléatoire sont évaluées à jusqu'à 425 000 lectures aléatoires IPS 4K et jusqu'à 440 000 écritures aléatoires IOPS 4K. GIGABYTE soutient le lecteur avec une garantie de 5 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP