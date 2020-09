CORSAIR met à jour silencieusement les blocs CPU Hydro X et confirme les blocs GPU RTX 3000.



CORSAIR annonce plus de nouveaux produits chaque année que la plupart des entreprises, ce qui signifie souvent que les ressources marketing sont le plus souvent consacrées aux articles les plus coûteux. Leur ligne de refroidissement à l'eau personnalisée, la série Hydro X, n'est pas toujours l'une d'entre elles et nous finissons donc par voir des mises à jour silencieuses sans communiqué de presse ni même une note directe de leurs représentants aux médias.



Avec les nouvelles cartes de la série NVIDIA GeForce RTX 3000 se déclinant en trois catégories différentes en ce qui concerne le watercooling personnalisé (référence, Founders Edition, variantes AIC), nous avons pris le week-end pour vérifier brièvement ce que les suspects habituels de watercooling personnalisés faisaient. Une page sur le site CORSAIR confirme, entre autres, que des blocs GPU Hydro X sont en route pour au moins le PCB de référence, sinon plus.











Plus intéressant encore, nous avons noté que les blocs CPU Hydro XC7 et XC9 avaient été mis à jour de plusieurs manières. Nous avons des examens détaillés des deux (XC7, XC9) pour ceux qui veulent voir, et notre examen du iCUE Nexus a également montré un changement de marque en cours pour l'entreprise. Les blocs CPU mis à jour portent le nouveau design de mot-symbole pour le logo sur les 5 SKU et, plus important encore, modifient le mécanisme de montage pour permettre un système captif avec de nouvelles vis à oreilles qui devraient rendre l'installation encore plus facile sur tous les sockets CPU Intel et AMD.



Cela devrait également entraîner une compatibilité accrue avec les cartes mères m-ITX encombrées, et nous le voyons reflété dans les 719 cartes mères supplémentaires dans la liste de compatibilité par rapport à avant. Enfin, un adaptateur LED ARGB pour carte mère est maintenant inclus dans l'emballage, vous pouvez donc utiliser l'éclairage intégré avec les en-têtes LED de la carte mère et le logiciel de contrôle, si vous ne voulez pas poney supplémentaire pour l'écosystème CORSAIR.



Le prix de l'Hydro XC7 est maintenant 5 $ plus élevé et le même que celui du XC9, ce qui est déroutant étant donné qu'il utilise moins d'ailettes sur la plaque froide et, au moins les versions de lancement, utilisaient une garniture en plastique par rapport au métal du XC9.



Nous avons contacté la société pour obtenir des éclaircissements à ce sujet et mettrons à jour le message au fur et à mesure que nous recevrons plus d'informations.



TECHPOWERUP