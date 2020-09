La Quadro RTX basé sur "Ampère" le plus performant de NVIDIA comprend 10 752 cœurs CUDA, 48 Go de mémoire.



Les spécifications possibles de la carte graphique professionnelle Quadro RTX phare de nouvelle génération de NVIDIA ont été divulguées sur le Web. La référence SKU est peut-être basée sur le même silicium 8 nm "GA102" que la GeForce RTX 3090, mais comporte davantage de silicium déverrouillé. Il comporte apparemment 10 752 cœurs CUDA, soit exactement un TPC (deux SM) de plus que le RTX 3090. Avec 84 SM (42 TPC), la Quadro RTX sans nom devrait comporter 84 cœurs RT, 336 cœurs Tensor et 336 TMU.







Le choix de NVIDIA pour la mémoire pour le prochain produit phare Quadro RTX est intéressant, car il donne la priorité à la taille de la mémoire par rapport à la bande passante (ce qui est plus pertinent dans le cas d'utilisation de la visualisation professionnelle traitant de grands ensembles de données).



La carte dispose de 48 Go de mémoire GDDR6 conventionnelle cadencée à 16 Gbps sur l'interface mémoire de 384 bits de large de la puce, ce qui devrait fonctionner à 768 Go/s de bande passante mémoire. La fréquence maximale du GPU Boost est fixée à 1860 MHz. Il n'y a pas de mot sur la disponibilité. Ci-dessous, le Quadro RTX 5000 de la génération précédente.



VIDEOCARDZ