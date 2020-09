NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Ampere : Lancement avant la RTX 3060 ?



En prévision possible de la série Radeon RX 6000 RDNA2 d'AMD, NVIDIA étofferait le segment des performances supérieures de sa série GeForce RTX 30, avec la RTX 3060 Ti qui serait lancé avant le RTX 3060. Début août, nous avons entendu des rapports selon lesquels NVIDIA poussait son Les séries RTX 3070 et RTX 3060 seront lancées après septembre. Il en est ainsi, car les lancements RTX 3090 et RTX 3080 dominent ce mois-ci, avec une RTX 3070 lancé quelque temps en octobre. Il n'y a toujours pas de mot officiel sur les SKU au-delà du RTX 3070. VideoCardz a une idée. La RTX 3060 Ti - une possible successeur de la RTX 2060 Super, en cours de lancement avant la RTX 3060.







Basé sur le même silicium «GA104» que le RTX 3070, le RTX 3060 Ti est configuré avec 4 864 cœurs CUDA, 38 cœurs RT, 152 cœurs Tensor, 152 TMU et éventuellement 64 ROP. Il est livré avec 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de mémoire 256 bits. Étant donné que les spécifications de base de la RTX 3070 couvrent une fréquence de mémoire de 14 Gbps, on ne peut s'attendre qu'à la même fréquence de mémoire (ou inférieure). Avec une puissance de carte typique attendue entre 180 W et 200 W, on peut même s'attendre à des cartes personnalisées avec des connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches uniques.



VIDEOCARDZ