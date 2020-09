MSI annonce la carte mère MAG B550 TORPEDO.



MSI, leader mondial dans la fabrication de cartes mères, annonce fièrement le nouveau membre de la famille MAG: le tout nouveau MAG B550 TORPEDO. Pour les processeurs Ryzen de 3e génération et les processeurs Ryzen 4000 de la série G, la nouvelle carte mère MAG B550 TORPEDO est conçue pour être le meilleur choix de sa catégorie. Le MAG B550 TORPEDO a le même thème militaire que tous les autres membres de la famille MAG.



Le système d'alimentation à 10 rails double avec des étages d'alimentation intelligents et l'étonnant dissipateur thermique étendu permettent au MAG B550 TORPEDO de fournir de manière stable les besoins en énergie des processeurs multicœurs. Il prend en charge jusqu'à AMD Ryzen 9 3950X 16 processeurs cœurs.







Outre le dissipateur thermique des composants de l'étage de puissance, le MAG B550 TORPEDO dispose également du M.2 SHIELD FROZR qui maintient la température des SSD PCI-E Gen 4 qu'il prend également en charge. La prise en charge de la carte graphique PCI-E Gen 4 est le prochain point fort de cette carte mère.



Les signaux PCI-Express sont renforcés et protègent contre les interférences électromagnétiques pour une expérience utilisateur sans bégaiement grâce au slot PCI-E Armor en acier. Soyez prêt à profiter de la bande passante supérieure avec la solution MSI lightning Gen4.







Enfin, les connecteurs Type-C avant et arrière sont prêts pour les derniers périphériques USB Type-C. Le LAN 2.5G avec LAN Manager offre aux joueurs des vitesses de transfert de données incroyablement rapides et une connexion Internet à faible latence. Le bouclier IO pré-installé rend le processus de construction encore plus facile qu'auparavant. Aucune des fonctionnalités des cartes mères modernes ne manque.







On peut voir d'un demi-œil que MAG B550 TORPEDO conduira les joueurs à dominer le champ de bataille et à conquérir les ennemis !



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



