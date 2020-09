Thrustmaster lance le casque de jeu T.Racing Scuderia Ferrari Edition-DTS.



Après avoir fait vibrer les joueurs avec la sortie du casque de jeu T.Racing Scuderia Ferrari Edition, Thrustmaster s'est associé à DTS pour offrir un son ultra-immersif fidèle à la réalité à l'aide de la technologie de spatialisation DTS Headphone: X. Le but ultime de cette technologie ajoutée est simple: continuer à améliorer l'expérience de jeu et les performances des joueurs qui recherchent constamment des temps meilleurs.



Grâce à cette collaboration, les joueurs Xbox et PC auront accès à l'application DTS Headphone: X (code inclus donnant accès pour une période d'un an.), Avec l'achat du casque de jeu T.Racing Scuderia Ferrari Edition-DTS. Cette application fournit un meilleur niveau audio global sur toutes les fréquences tout en offrant une expérience audio 3D complètement immersive grâce au codage unique de DTS qui a été conçu sur mesure pour l'édition T.Racing Scuderia Ferrari.











La technologie DTS Headphone: X amplifie le système audio du jeu en utilisant le son spatial de Microsoft dans Windows afin de recréer l'environnement sonore autour de l'utilisateur. Cette technologie est disponible pour les jeux informatiques via le Microsoft Store et a été lancée pour les systèmes Xbox le 9 juillet 2020.



«La révélation est venue lorsque j'ai utilisé le casque Thrustmaster T.Racing Scuderia Ferrari avec le bon modèle sélectionné dans l'application. Je suis généralement sceptique quant à une technologie d'amélioration du son comme celle-ci, mais quand il est associé à ces écouteurs, quelle que soit la magie corrective appliquée par DTS une telle différence dans la qualité audio, je suis assez impressionné. "



Ingénieur du son, Slightly Mad Studios



Le T.Racing Scuderia Ferrari Edition est un casque de jeu élégant et puissant sous licence officielle. Il est spécialement conçu pour les fans de l'équipe Ferrari, ainsi que pour les pilotes de simulation. Sa couleur est inspirée des célèbres paddocks de la Scuderia Ferrari et de sa célèbre "Rosso Corsa". Le cadre du serre-tête en métal ajoute au look réaliste du casque et assure une excellente durabilité.



Il sera disponible à partir du 24 Septembre 2020.



Le prix sera de : 99.99 euros.



