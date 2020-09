TECHPOWERUP nous propose le test de la : Gigabyte Z490 VISION G.



L'année dernière, AMD a lancé les processeurs de bureau de la série Ryzen 3000 dans l'un des lancements matériels les plus monumentaux de l'ère moderne. Cette dernière étape a complété l'ascension de la marque Red à la pointe du marché des processeurs de bureau qui a commencé avec le lancement de la première génération de processeurs Ryzen. Maintenant, Intel riposte enfin avec le lancement des processeurs Intel Core de 10e génération, ainsi qu'une nouvelle norme de carte mère pour les piloter.



Comme cela ne devrait pas être une surprise, l'accent restera sur les nouvelles cartes mères. Bien que les processeurs Intel Core de 10e génération ne prennent pas en charge la connectivité PCIe 4.0 en raison de problèmes d'intégrité du signal, de nombreuses cartes mères Z490 sont conçues pour prendre en charge la spécification PCIe 4.0.



Ceci est accompli en ajoutant des générateurs d'horloge pour aider à nettoyer le signal. De manière générale, en matière de support de plate-forme à long terme, AMD a été le précurseur. La longue prise en charge par AMD du socket AM4 sur ses processeurs de nouvelle génération a-t-elle incité Intel à prendre des mesures similaires?



Alors, qu'offre la Z490 en ce moment? Pour commencer, l'accent a été mis sur la conception de refroidissement VRM et VRM. Avec le processeur Intel Core i9-10900K de haut niveau doté de 10 cœurs et HyperThreading, la capacité de fournir une alimentation propre et continue sera l'un des principaux facteurs qui séparent une bonne carte Z490 de la concurrence. Avec l'introduction de l'HyperThreading sur la gamme milieu de gamme d'Intel, la fourniture d'énergie sera vitale dans tous les segments.







La gamme Vision de Gigabyte est destinée aux créateurs de contenu en mettant l'accent sur la connectivité, les performances et la durabilité. La Gigabyte Z490 Vision G dispose d'un VRM direct à 12 phases pour une alimentation propre, ainsi que d'un caloduc à contact direct pour un refroidissement optimal.



Une aide suffisante de ports USB ainsi que de 2,5 Gb/s Ethernet favorisent une connectivité supérieure tandis que l'esthétique blanche confère une touche visuelle. Sur le papier, la Vision G s'aligne bien comme une carte mère abordable et bien équipée, alors voyons comment la Gigabyte Z490 Vision G se compare à la concurrence.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP