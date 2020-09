MICROSOFT : Dolby Vision, Dolby Atmos confirmé pour Xbox Series X/S.



Dolby a récemment annoncé que la Xbox Series X et la Series S prendront en charge les jeux Dolby Atmos au lancement et les jeux Dolby Vision plus tard en 2021.







Ce sera la première fois qu'une génération de consoles prendront en charge les normes en jeu. Dolby Vision crée la meilleure expérience HDR avec un écran compatible car il offre des ajustements de métadonnées par scène et une profondeur de couleur de 12 bits.







Dolby Vision est déjà disponible via Netflix sur Xbox One, mais ce sera la première fois que les deux technologies sont proposées pour les jeux sur console. Le support Dolby Atmos sera inclus au lancement, cependant, des frais de licence de 15 USD seront requis si vous ne possédez pas d'enceintes Atmos.



DOLBY GAMING