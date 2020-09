TECHPOWERUP nous propose le test du : Synology DS920+ 4-bay NAS.







J'ai examiné le DS918 + il y a trois ans, il est donc temps maintenant de jeter un coup d'œil à son successeur, le DS920 +, qui a le même aspect extérieurement. Les principales différences entre ces modèles sont énumérées ci-dessous.







Les différences significatives résident dans le processeur et la RAM plus rapides et dans le processeur graphique intégré plus performant du SoC Intel Celeron J4125 utilisé par le DS920 +. Il ne fait aucun doute que le nouveau modèle offre plus de puissance, mais je suis déçu par la section réseau.



Avec de nombreuses cartes mères offrant aujourd'hui une prise en charge de 2,5 Go et des commutateurs compatibles à un prix raisonnable, je m'attendais à des ports Ethernet plus rapides. Dans les serveurs NAS, les capacités de mise en réseau sont tout aussi cruciales que le SoC; Synology devrait également mettre à jour cette section.







Comme prévu, le prix est élevé, mais une garantie de trois ans a été incluse, et environ 100 $ supplémentaires vous permettront d'obtenir leur forfait EW201, qui le prolonge à cinq ans.



