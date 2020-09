ZALMAN CNPS16X sera bientôt disponible dans le monde entier.



Une date de sortie nationale mondiale du refroidisseur de processeur à flux latéral équipé d'un double ventilateur de ZALMAN "CNPS16X" et le prix estimé du marché ont été annoncés. Il existe deux couleurs, noir et blanc.















La conception est un dissipateur thermique mince pris en sandwich entre deux ventilateurs de 120 mm, et le ventilateur de refroidissement et le capot supérieur ont des LED RVB adressables intégrées. De plus, l'efficacité de la dissipation thermique est améliorée en combinant quatre caloducs en cuivre montés par la méthode de contact direct et des ailettes en aluminium ondulé.



La vitesse de rotation du ventilateur de refroidissement est de 800 à 1500 tr/min ± 10%, le niveau sonore est jusqu'à 27,0 dBA ± 10%, le volume d'air est jusqu'à 49 CFM, la pression statique est jusqu'à 1,21 mmH2O, le roulement est un Roulement EBR, et la durée de vie est de 50 000 heures.







Le corps principal mesure 140 mm de large, 100 mm de profondeur, 165 mm de haut et pèse 880 g. Les plates-formes prises en charge sont Intel LGA1200/115x/2066/2011-v3/2011, Socket AM4/AM3.



Le produit sera disponible à partir de la semaine prochaine.



THE GURU3D