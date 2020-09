SILVERSTONE nous propose un nouveau boitier PC : Le Precision PS15 PRO.



SilverStone a présenté aujourd'hui le Precision PS15 PRO, un châssis de type tour Micro-ATX qui implémente de nombreux éléments de conception contemporains, tels qu'une prise avant en maille aérée, un panneau latéral en verre trempé et deux ventilateurs ARGB de 120 mm préinstallés le long le panneau avant, avec un ventilateur arrière de 120 mm. À l'intérieur, le boîtier peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 31,4 cm de longueur, des refroidisseurs de processeur jusqu'à 15,4 cm de hauteur et des blocs d'alimentation jusqu'à 15 cm de longueur.



















Les options de ventilation sur le PS15 PRO comprennent deux entrées avant de 140 mm/120 mm (toutes deux occupées par les ventilateurs d'admission ARGB de 120 mm montés en usine) ; deux échappement supérieur de 120 mm ou un échappement supérieur de 140 mm et un échappement arrière de 120 mm.



Le panneau supérieur comporte un filtre anti-poussière amovible. Vous pouvez monter un radiateur de 240 mm x 120 mm le long du panneau avant. Les options de stockage comprennent une seule baie d'unité de 3,5 pouces et deux supports de 2,5 pouces. Quelques ports USB 3.x de type A et des prises HDA constituent les E/S du panneau avant. Un module contrôleur ARGB à 4 canaux est inclus. Le boîtier mesure 192 mm (L) x 381 mm (H) x 351 mm (P).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP