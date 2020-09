XPG lance le casque de jeu PRECOG ANALOG.



XPG, un fournisseur de systèmes, de composants et de périphériques pour les joueurs, les professionnels de l'e-sport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le casque de jeu XPG PRECOG ANALOG. Le lancement du XPG PRECOG ANALOG fait suite au XPG PRECOG, qui a été dévoilé l'année dernière. Le XPG PRECOG ANALOG apporte avec lui bon nombre des qualités de son prédécesseur mais avec un prix plus accessible.



Haut-parleurs hybrides sportifs dynamiques électrostatiques et oreillettes ergonomiques recouvertes d'un tissu doux pour la peau, le casque de jeu XPG PRECOG ANALOG certifié Hi-Res Audio est conçu pour une qualité sonore épique et un confort de longue session. De plus, il est équipé d'un microphone haute sensibilité détachable et est entièrement personnalisable à l'achat d'accessoires supplémentaires.







La famille de casques de jeu XPG PRECOG est la première au monde à disposer de deux pilotes électrostatiques-dynamiques, offrant aux utilisateurs le meilleur des deux mondes. Les pilotes électrostatiques du casque fournissent un son haute fréquence net et clair. Leurs diaphragmes minces et légers génèrent du son sur toute leur surface et offrent des temps de réponse transitoires rapides. Pendant ce temps, les pilotes dynamiques offrent des basses profondes et un son solide à basse fréquence.



Tout cela est réuni pour offrir un casque qui couvre les hautes fréquences sans sacrifier les basses, pour une qualité sonore corsée qui absorbera l'auditeur dans sa musique ou ses jeux. Le XPG PRECOG ANALOG certifié Hi-Res Audio offre une réponse en fréquence phénoménale de 5 Hz à 50 000 Hz pour offrir une qualité sonore améliorée pour un niveau d'immersion accru pendant le jeu. Les utilisateurs peuvent accéder et profiter pleinement d'un son de qualité supérieure avec du contenu aux formats FLAC/ALAC, AIFF ou MQA sur les formats audio compressés habituels.



Les COUSSINS D'OREILLES PRO PLAYER BREATHABLE brevetés de XPG sont enveloppés dans un tissu respirant et doux pour la peau pour un confort accru. Ils arborent un design biseauté incliné pour un ajustement naturel qui ne comprime pas la tête de l'utilisateur, même lorsque des lunettes sont portées.



Les coussinets d'oreille offrent également une excellente isolation phonique pour empêcher le bruit ambiant d'entrer. Le casque est également livré avec un microphone haute sensibilité qui minimise les interférences entre les plages de fréquences pour un son clair et lumineux. Le microphone et le câble de 3,5 mm peuvent être détachés pour un transport et un rangement faciles.



TECHPOWERUP