Prototype présumé AMD Radeon "Big Navi" illustré.



Suite à l'annonce de mercredi de la série Radeon RX 6000 avec des lancements de produits le 28 octobre, la rumeur a commencé à tourner à plein régime. Les GPU de la série RX 6000 d'AMD seront basés sur l'architecture graphique RDNA2, la même architecture exacte qui alimente la Xbox Series X et la PlayStation 5, et comporteront le support DirectX 12 Ultimate, y compris le raytracing matériel.



Un passionné de PC sur le site de microblogging chinois Bilibili a posté une photo d'un prétendu prototype "Big Navi". Depuis ses débuts en juillet 2019, il y a eu des rumeurs selon lesquelles AMD travaillerait sur un nouveau GPU haut de gamme pour s'attaquer au segment supérieur de NVIDIA, étant donné que la série RX 5700 offrait des performances compétitives aux produits de soutien de NVIDIA, tels que la série RTX 2070 et RTX 2060 series.







La photo révèle le verso du circuit imprimé du prétendu prototype "Big Navi", montrant un plus grand groupe d'accessoires GPU que ceux derrière un "Navi 10", et huit blocs mémoire avec les étiquettes en papier "Typique XT ASIC" références pour un "16 Go de mémoire Samsung GDDR6.



" Sur une interface mémoire large de 256 bits, la puce devrait donc disposer de 16 Go de mémoire GDDR6. Puisqu'il s'agit d'un prototype, plusieurs en-têtes sortent du PCB pour la conception et le prototypage du produit. Un refroidisseur de processeur de type tour a été MacGyvered sur le GPU (ce qui n'est pas rare pour les prototypes VGA). Nous en entendrons beaucoup plus sur ce produit dans la perspective de son lancement le 28 Octobre 2020.



CHIPHELL