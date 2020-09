AMD nous propose : Le Radeon Software Adrenalin en version 20.8.3 WHQL.



AMD a publié aujourd'hui les pilotes Radeon Software Adrenalin 20.8.3 WHQL. Cela a été publié plus tôt en version bêta fin août 2020. Hormis la certification WHQL, rien ne semble avoir changé depuis la version 20.8.3 beta.



Les pilotes sont livrés avec une optimisation pour les jeux suivants :



Marvel's Avengers» (le jeu)







Project CARS 3







«Fortnite»







D'autres changements par rapport aux pilotes 20.8.2 précédents incluent de nouvelles extensions d'API Vulkan, un certain nombre de correctifs spécifiques au jeu, une compatibilité améliorée de la lecture YouTube sur certains navigateurs lorsqu'ils sont associés à des processeurs AMD Ryzen, etc.



Support pour :



- Projet CARS 3,

- Les Avengers de Marvel,

- Fortnite.



- FORTNITE - En utilisant le dernier pilote AMD Radeon Software Adrenalin 2020 édition 20.8.3, un GPU Radeon RX 5700 XT offre en moyenne 12% de meilleures performances FPS dans Fortnite (DX12) sur le paramètre Epic, par rapport à l'itération de pilote précédente, Radeon Software Adrenalin 2020 edition 20.8 .1.RS-340.



Problèmes résolus



- Mortal Shell peut rencontrer un crash de jeu ou d'application lors de l'ouverture de la fenêtre d'inventaire dans le jeu.

- L'activation du HDR sur certains écrans Radeon FreeSync 2 peut entraîner par intermittence le taux de rafraîchissement de l'affichage forcé au taux de rafraîchissement minimum des plages FreeSync pendant le jeu.

- Surviving Mars peut rencontrer un crash d'application ou se bloquer au lancement sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- eFootball PES 2020 peut rencontrer un crash d'application au lancement sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- Radeon Overlay peut ne pas être disponible ou ne pas être invoqué sur les configurations système graphiques hybrides lors de la lecture de Hyper Scape.

- Counter-Strike: Global Offensive peut rencontrer des bégaiements intermittents lorsque certaines applications s'exécutent en arrière-plan, telles que des clients tiers de mise en relation ou Discord.

- La lecture YouTube peut se bloquer avec le lecteur Microsoft Edge et Chrome lorsqu'elle est lue sur un écran étendu sur certaines configurations de système APU AMD Ryzen 7 série 3000 et AMD Ryzen série 4000.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP