AMD annonce un octobre rouge : Zen 3 le 8 octobre, RDNA2 le 28 octobre 2020.



Le PDG d'AMD, le Dr Lisa Su, vient d'annoncer sur Twitter les processeurs Ryzen de nouvelle génération d'AMD basés sur la microarchitecture "Zen 3" et les cartes graphiques Radeon RX de nouvelle génération basées sur l'architecture graphique RDNA2. AMD promet un octobre "rouge", avec le lancement de Ryzen "Zen 3" de nouvelle génération le 8 octobre et le lancement de Radeon RDNA2 de nouvelle génération le .







Dans un autre Tweet, AMD a annoncé les cartes graphiques de la série Radeon RX 6000, basées sur l'architecture graphique RDNA2 «révolutionnaire».







Nous savons avec certitude qu'AMD fait référence à Ryzen et non à EPYC. l'animation Socket AM4 MCM utilisée. L'image teaser de la Radeon RDNA2 fait également allusion à une nouvelle solution de refroidissement de référence avec de grands ventilateurs axiaux.



TWITTER (Lisa Su)