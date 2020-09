Patriot Memory dévoile : Des barrettes mémoires Viper 4 Blackout en DDR4-4133, DDR4-4266 et DDR4-4400.



Patriot Memory a dévoilé aujourd'hui de nouvelles variantes haute fréquence de ses modules de mémoire Viper 4 Blackout qui ont fait leurs débuts en mai 2020. À l'époque, la série Viper 4 Blackout était disponible dans des variantes basées sur la fréquence allant jusqu'à DDR4-3600.



Aujourd'hui, Patriot présente de nouvelles variantes DDR4-4133, DDR4-4266 et DDR4-4400, toutes disponibles dans des kits double canal de 16 Go (2x 8 Go). Ces modules utilisent des puces de mémoire groupées et un PCB à 10 couches pour une meilleure signalisation. Patriot a testé les succès pour offrir leurs fréquences annoncées sur les plates-formes Intel Core et AMD Ryzen de 3e génération.















La variante DDR4-4133 (PVB416G413C8K) atteint ses vitesses annoncées à 18-22-22-42 timings et 1,4 V.La variante DDR4-4266 (PVB416G426C8K) coche à 18-26-26-46 timings et 1,45 V. La variante DDR4-4400 haut de gamme (PVB416G440C8K) a été testée avec les mêmes synchronisations 18-26-26-46 que la variante DDR4-4266, mais avec une tension de module de 1,5 V. Les trois variantes sont couvertes par une garantie à vie limitée.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP