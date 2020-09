TerraMaster lance le NAS professionnel F2-422 10 GbE 2 baies.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, y compris des périphériques de stockage en réseau (NAS), lance le TerraMaster F2-422 2-Bay Network-Attached Storage (NAS) avec 10 Gigabit Ethernet. Le F2-422 est le dernier ajout de la marque à sa série NAS 10 GbE.







Conçu pour les utilisateurs professionnels, le port LAN 10 GbE du F2-422 offre des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s de bande passante haut débit. Cela permet aux utilisateurs d'accéder et de transférer des données plus rapidement. Avec deux disques SSD Seagate IronWolf 4 To en RAID0, le F2-422 peut offrir des vitesses allant jusqu'à 647 Mo/s en lecture et jusqu'à 651 Mo/s en écriture.



Le TerraMaster F2-422 est équipé d'un puissant processeur quad-core Intel et de 4 Go de mémoire DDR3, extensible jusqu'à 8 Go (4 Go + 4 Go) de mémoire. Le F2-422 est également doté de plusieurs couches de sécurité des données pour protéger vos données contre les attaques et les risques de perte de données.



Caractéristiques du TerraMaster F2-422

Puissant et sécurisé



Le TerraMaster F2-422 est équipé d'un processeur Intel Celeron quad-core 1,50 GHz (2,30 GHz turbo boost) et de 4 Go de mémoire DDR3. Outre le port haut débit 10 GbE, il est également livré avec deux ports 1 GbE supplémentaires. Le F2-422 prend en charge le cryptage matériel AES NI et est livré avec plusieurs couches de protection des données. Il prend également en charge la mise en cache SSD qui réduit considérablement la latence des E / S et améliore l'efficacité du stockage.



Réseau 10 GbE rapide



La caractéristique principale du F2-422 est sa capacité de mise en réseau 10 GbE qui améliore considérablement la capacité du périphérique NAS à accéder et à stocker des données.Le F2-422 prend en charge un port standard 10GBASE-T, un port d'interface RJ45, ce qui facilite la mise à niveau vers un haut -environnement réseau 10 GbE à vitesse.



Sauvegarde facile des données



Le NAS F2-422 est livré avec une sélection d'outils de sauvegarde de données qui permettront aux utilisateurs de sauvegarder et de sécuriser facilement les données. Les applications de sauvegarde disponibles sur le système TerraMaster TOS incluent AOMEI Backupper, Time Machine, Duple Backup et d'autres avec plusieurs options de stockage de données. Le F2-422 prend également en charge la sauvegarde multi-version, la sauvegarde incrémentielle, la sauvegarde planifiée et la restauration à une touche.



Prend en charge VirtualBox et Docker



TerraMaster F2-422 prend en charge VirtualBox et Docker offrant un accès à des fonctionnalités puissantes pour les professionnels. L'application Docker intègre Docker Hub, le plus grand référentiel d'images de conteneurs au monde, et un éventail de sources de contenu, notamment des développeurs de communautés de conteneurs, des projets open source et des éditeurs de logiciels indépendants (ISV). VirtualBox est un logiciel de virtualisation gratuit et prêt pour l'entreprise pour les utilisateurs de Windows, il permet aux utilisateurs d'utiliser différents systèmes d'exploitation (OS) via NAS.



Outre le F2-422, les modèles de la série TerraMaster 10 GbE incluent les périphériques NAS professionnels F4-422 (4 baies), F5-422 (5 baies) et F8-422 (8 baies).



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP