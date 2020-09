CRYORIG nous propose un nouveau ventirad CPU et un nouveau ventilateur en 120mm : Le R5 et le Crona 120.



La marque passionnée de solutions thermiques CRYORIG lance aujourd'hui trois nouveaux produits, le refroidisseur phare CRYORIG R5, le ventilateur ARGB Crona et le kit de pièces de rechange. CRYORIG s'engage toujours à innover afin de fournir les meilleures performances de refroidissement et une excellente expérience client aux utilisateurs.



Le lancement de R5 fournit le premier système de montage Qlick-Mount au monde avec une installation à une main à tous les utilisateurs. La structure d'éclairage tridimensionnelle solide du Crona 120 se démarque également de la conception conventionnelle du ventilateur carré pour élever les éléments d'éclairage et ses performances.



Le R5 est le deuxième refroidisseur de la série R de refroidisseurs phares de CRYORIG. Le R5 est la pièce manquante de la gamme de refroidissement PC de CRYORIG. Il s'agit d'une tour unique à deux ventilateurs haut de gamme conçue pour rester dans la zone d'interdiction du processeur de la carte mère. Cela signifie que le CRYORIG R5 n'a aucune interférence RAM, même sur les plates-formes Intel X99/X299.



CRYORIG R5











Conçu avec la performance à l'esprit, le R5 contient plusieurs innovations de refroidissement CRYORIG, notamment: l'optimisation de la base du refroidisseur Convex-Align, le système de montage Qlick-Mount, 6 caloducs en cuivre CRYORIG haut de gamme, les optimisations d'ailettes à double ventilateur CRYORIG et plus encore.



Deux ventilateurs PWM XF140 800-1400 tr/min seront fixés à l'avant et à l'arrière pour des performances améliorées. Le R5 verra également les débuts du tout nouveau montage Quick Lock de CRYORIG, qui promet de simplifier la façon dont les refroidisseurs sont montés.



Spécifications du radiateur R5 :



- Dimensions (avec ventilateur): L97,8 mm x L140 mm x 162,8 mm,

- Poids (avec ventilateur) : 892 g,

- Poids (sans ventilateur) : 580 g,

- Caloducs : caloduc 6 mm x 6 unités,

- Aileron avant : T = 0,4 mm; Écart = 2 mm,

- Pcs d'aileron avant : 48 pièces,

- Base en cuivre : C1100 Cuivre pur nickelé,

- Limite de hauteur de RAM : illimitée,

- TDP : 200 W.



Spécifications du ventilateur R5 :



- Modèle : XF140 x 2,

- Dimensions : L140 mm x L140 mm x H25,4 mm,

- Poids : 156 g,

- Vitesse nominale : 700 ~ 1300 tr/min ± 10%,

- Niveau sonore : 19 ~ 23 dBA,

- Débit d'air : 76 CFM,

- Pression atmosphérique : 1,44 mmH2O,

- Ampère : 0,16 A.



Crona 120











Le Crona 120 rompt avec la conception conventionnelle du ventilateur carré pour surélever ses éléments d'éclairage. En supprimant le cadre carré, Crona 120 crée une structure d'éclairage tridimensionnelle solide. De plus, avec la suppression du cadre carré, rien ne bloque les LED RVB de Crona. Un halo tridimensionnel parfait et non obstrué est visible de l'avant et du côté. Le contrôleur et la télécommande Crona 120 inclus, prend en charge la commutation à la volée entre les effets d'éclairage réglables en 14 vitesses et en couleurs. Le contrôleur Crona 120 prend en charge les entrées adressables 12v et 5v, ce qui le rend compatible avec presque toutes les cartes mères compatibles RVB ainsi qu'avec un contrôleur RVB autonome.



Spécifications Crona 120 :



- Dimensions : L120 mm x L120 mm x H25,4 mm,

- Poids : 157,1 g,

- Vitesse nominale : 400 ~ 1700 tr/min ± 10%,

- Niveau sonore : 16,5 ~ 29,7 dBA,

- Débit d'air : 60,6 CFM,

- Pression atmosphérique : 2,65 mmH2O,

- Ampère : 0,15 A.



Kit de pièces de rechange







La gamme de CRYORIG étant progressivement complète, CRYORIG publie également le kit de pièces de rechange en réponse aux attentes des clients.



Le kit de pièces de rechange comprend :



- Plaque arrière,

- Clips de fans,

- Des vis,

- Câble.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP