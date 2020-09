MSI MEG AEGIS TI5 : Premier ordinateur de bureau de jeu au monde équipé de NVIDIA Ampere !







MSI dévoile le premier ordinateur de bureau de jeu au monde équipé des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30-Series basées sur l'architecture Ampere - le MSI MEG Aegis Ti5. Il s'agit également du premier ordinateur de bureau de jeu au monde doté du bouton de jeu révolutionnaire, également connu sous le nom de conception HMI (Human Machine Interface). Le MSI MEG Aegis Ti5 est doté de la technologie exclusive Silent Storm Cooling 4 qui fournit des chambres de refroidissement séparées pour le processeur, le GPU, le bloc d'alimentation et le VRM offrant une excellente gestion thermique.



Le bureau de jeu MSI MEG Aegis Ti5 est équipé d'un processeur Intel Core i9-10900K de 10e génération et d'une carte graphique GeForce RTX 3080 pour des expériences de jeu fluides. Il est également livré avec une connectivité Thunderbolt 3 avec jusqu'à 40 Gb/s. Il est également livré avec deux ports LAN, un LAN 1G et un LAN 2,5G ainsi que la dernière solution de réseau Wi-Fi 6. Le MEG Aegis Ti5 est également doté de la première technologie MSI Sound Tune de l'industrie qui aide à filtrer le bruit de fond pour une communication plus claire.



Bouton de jeu







Le MSI MEG Aegis Ti5 a le premier design de bouton de jeu au monde. Grâce au bouton LED situé à l'avant de la machine, les joueurs peuvent rapidement basculer entre les différents paramètres de performance du système et afficher l'état du système. Le bouton de jeu fonctionne également comme le bouton de démarrage du jeu et définit un profil exclusif pour le jeu. Vous pouvez même définir les performances, le son, l'éclairage et d'autres fonctions souhaités via le MSI Dragon Center.



Ensuite, vous pouvez facilement démarrer le jeu via le bouton de jeu et lier le fichier de configuration exclusif. Le bouton de jeu dispose également d'une technologie d'intelligence artificielle qui aide le système à détecter son emplacement actuel, puis à afficher les informations locales sur la météo et la température en conséquence sur le panneau LED du bouton de jeu.



Refroidissement tempête silencieux 4







Silent Storm Cooling est une technologie de dissipation thermique développée exclusivement par MSI. Le MSI MEG Aegis Ti5 non seulement conserve la séparation d'origine du processeur et du processeur graphique, mais a également changé la disposition de la carte mère en une conception à l'envers, donnant à la NVIDIA GeForce RTX 3080 des performances puissantes.



En plus d'avoir une meilleure conduction du flux d'air, la conception de la chambre VRM est ajoutée au panneau arrière, et un ventilateur à hélice exclusif MSI est ajouté à l'arrière de la carte mère pour refroidir le VRM (module de régulation de tension) sur la carte mère. Toutes ces fonctionnalités pragmatiques aident le MEG Aegis Ti5 à obtenir les meilleures performances système.



Caractéristiques







MSI n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article.



