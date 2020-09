EVGA nous propose une nouvelle carte mère : La Z490 DARK K|NGP|N Edition.



EVGA Z490 DARK K | NGP | N Edition est une carte mère conçue pour l'overclocking qui prend en charge les horloges mémoire de plus de 5000 MHz. Je n'ai cependant pas pu m'empêcher de remarquer quelques ressemblances avec une carte mère rétro.



Carte mère Intel Z490 conçue pour les overclockeurs. Le facteur de forme est E-ATX et la prise est LGA1200. Le circuit d'alimentation est équipé d'un circuit d'alimentation numérique à 18 phases pour résister à l'augmentation de la consommation d'énergie due à l'overclocking. En outre, une mémoire d'horloge élevée jusqu'à 5000 MHz +, des boutons intégrés "Clear CMOS" "Power Button" "Reset Button" pratique pour le réglage, "triple BIOS" commutable, "Dual Post Code box" qui peut afficher la température et la tension " .











Voici la fiche technique :



- Prise : LGA1200,

- Jeu de puces : Intel Z490,

- Facteur de forme : E-ATX,

- Emplacement mémoire : DDR4-5000 + x2 (jusqu'à 64 Go),

- Emplacement d'extension : PCI-Express3.0 (x16) x3,

- Stockage : SATA3.0 (6 Gbps) x8, M.2 22110 x 2, U.2 x 1,

- LAN : LAN 2,5 Gigabit x1, LAN Gigabit x1, LAN sans fil Wi-Fi 6,

- Son : Realtek ALC1220 + SV3H615,

- Interface arrière : USB3.2 Gen.2x6 (Type-Ax5/Type-Cx1), USB3.2 Gen.1x2, miniDisplayPortx1, 2.5 Gigabit LANx1, Gigabit LANx1, borne audio x5, borne audio optique x1, PS / 2 x 1,

- Dimensions extérieures : 305 x 277 MM.



BTW le design de cette carte mère semblait un peu familier, et si nous revenons à l'année 2014, X99 Mpower de MSI. Ce sont eux des accents jaunes cependant.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D