GALAX annonce le SSD PCIe 4.0 Hall of Fame Extreme.



GALAX a récemment dévoilé le SSD Hall Of Fame (HOF) Extreme PCIe 4.0. Il s'agit d'un SSD PCIe 4.0 de deuxième génération doté du contrôleur Phison PS5018-E18 qui permet des vitesses proches des limites de PCIe 4.0. Le SSD GALAX Hall Of Fame Extreme promet des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de 7000 Mo/s et 6850 Mo/s respectivement.











Ces vitesses revendiquées sont en ligne avec celles d'autres SSD utilisant le contrôleur PS5018-E18 tels que le Sabrent Rocket 4 Plus qui utilise également le flash TLC NAND. Le GALAX HOF Extreme sera proposé en versions 1 To, 2 To et 4 To, et tous les modèles de qualité supérieure avec dissipateur thermique en miroir.



Les prix et la disponibilité n'ont pas été annoncés.



