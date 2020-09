Bykski dévoile un waterblock à couverture complète pour NVIDIA RTX 3090 et RTX 3080 Ampère.



Bykski a dévoilé mardi son water-block à couverture complète pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3090 et RTX 3080 "Ampere" Founders Edition (modèle : N-RTX3090-X). Le bloc fonctionne avec les cartes RTX 3080 et RTX 3090 Founders Edition, car les deux partagent une conception de circuit imprimé commune, avec quelques bits modifiés pour le RTX 3090, tels que la hauteur supplémentaire et les doigts NVLink. Le bloc utilise le cuivre nickelé comme matériau principal, avec deux options pour le dessus - acrylique transparent ou acétal POM. La variante acrylique est parsemée de LED RVB adressables.























Le canal de liquide de refroidissement principal du N-RTX3090-X traverse tous les composants chauds du côté commercial du PCB, y compris un réseau de micro-ailettes sur le GPU et des surfaces de contact en finition miroir pour le GPU et les puces de mémoire. Le bloc est livré avec un support pour les raccords standard G 1/4 ". En plus du N-RTX3090-X, Bykski a dévoilé le support personnalisé B-VGA-SC-FX (à acheter séparément), un accessoire avec un écran LCD à segments qui affiche la température du liquide de refroidissement.



Le N-RTX3090-X devrait être au prix de 140 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP