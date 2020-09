ASRock annonce les mini-PC de la série 4X4 BOX-4000 avec les APU Ryzen série 4000.



ASRock Industrial Computer a annoncé aujourd'hui les nouveaux mini-PC 4X4 BOX-4000 Series 4X4 BOX-4800U, 4X4 BOX-4500U, 4X4 BOX-4300U, alimentés par les processeurs AMD Ryzen 4000 U-series jusqu'à Ryzen 7 4800U avec 8 cœurs, 16 threads à offrent des performances haut de gamme et une productivité améliorée. Dotés de petits mais puissants, les mini-PC de la série 4X4 BOX-4000 comprennent deux ports LAN jusqu'à 2,5 Gigabit ainsi qu'une fonction DASH et une fonction Teaming, Intel Wi-Fi 6 pour une connectivité haut débit.







De plus, il existe une prise en charge du double stockage avec un emplacement M.2 2242/2260/2280 et une baie de 2,5 "pour disque dur/SSD SATA3, tout en conservant quatre sorties d'affichage en résolution 4K à 60 Hz. La fonction tout-en-un le rend bien adapté pour une large gamme d'applications domestiques et professionnelles telles que le divertissement à domicile, les jeux, la vidéoconférence, le travail à domicile, le KIOSK, l'affichage numérique et bien d'autres.







Mini PC petits mais puissants avec APU Ryzen 4000 pour des performances haut de gamme







Les mini-PC de la série 4X4 BOX-4000 ont un faible encombrement de 110,0 x 117,5 x 47,85 mm (L x P x H) et fonctionnent sur les APU AMD Ryzen 4000 pour offrir une qualité supérieure et de meilleure performance. Du modèle phare 4X4 BOX-4800U, 4X4 BOX-4500U au 4X4 BOX-4300U d'entrée de gamme, tous sont basés sur les derniers processeurs AMD Ryzen 4000 U-series : Ryzen 7 4800U, Ryzen 5 4500U et Ryzen 3 4300U. Le système prend en charge la mémoire SO-DIMM DDR4 3200 MHz à double canal jusqu'à 64 Go pour un calcul multitâche fluide, une clé M.2 M, 2242/2260/2280 plus la prise en charge du plateau de disque dur/SSD SATA3 2,5 pouces, ce qui facilite le transport sur les mises à niveau nécessaires.







Quatre sorties d'affichage et une connectivité haut débit



Doté de quatre sorties d'affichage et d'une carte graphique AMD Radeon Vega7 7x CUs intégrée, les mini-PC de la série 4X4 BOX-4000 prennent en charge un HDMI 2.0a, un DisplayPort 1.2a (prise en charge DP ++) et deux USB 3.2 Gen2 (Type C) pour la sortie d'affichage DP1.2a pour accueillir quatre moniteurs dans une résolution époustouflante de 4K à 60 Hz pour des expériences plus productives. En outre, il existe un Realtek 2.5 Gigabit LAN, un Realtek 1 Gigabit LAN avec fonction DASH et fonction Teaming, plus un M.2 (Key E) pour Intel Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour accélérer la transmission de données, une latence plus faible ainsi activer les fonctions de gestion à distance.



«Le 4X4 BOX est devenu le MiniPC alimenté par AMD le plus populaire depuis qu'ASRock Industrial a été le premier à lancer des solutions AMD», a déclaré James Lee, président d'ASRock Industrial. "Nous sommes heureux d'annoncer les nouveaux mini-PC de la série 4X4 BOX-4000 avec les derniers APU AMD Ryzen 4000 pour offrir de meilleures performances de calcul dans un format ultra-compact, parfaitement adapté à une large gamme d'applications domestiques et professionnelles."



Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter :



- 4X4 BOX-4800U : Cliquez ICI,

- 4X4 BOX-4500U : Cliquez ICI,

- 4X4 BOX-4300U : Cliquez ICI.



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP