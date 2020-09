Micron Announces Crucial Ballistix MAX 5100 Gaming Memory.



Crucial, la marque grand public mondiale de mémoire et de stockage informatique de Micron, a annoncé aujourd'hui sa DRAM de jeu Crucial Ballistix MAX 5100 en édition limitée. S'étendant sur l'héritage primé du portefeuille de produits Crucial Ballistix, cette dernière offre offre aux consommateurs une option de mémoire de jeu optimale, offrant les vitesses les plus élevées disponibles à ce jour à l'achat.







Crucial Ballistix est la seule marque de DRAM de jeu qui intègre un réglage personnalisé au niveau de la puce, ce qui se traduit par des performances record du monde. En fait, ces mêmes modules DRAM de jeu ont été récemment utilisés par un overclocker compétitif pour atteindre un fulgurant 6 666 MT/s, le plus rapide jamais réalisé pour les modules DDR4. La fréquence record et la capture d'écran valide du CPU-Z sont publiées sur HWBOT.



À l'instar des principaux produits et solutions de Micron pour l'informatique d'entreprise et personnelle, la mémoire de jeu Crucial est spécialement conçue, ce qui en fait la seule mémoire de jeu intégrée verticalement - conçue, conçue et fabriquée du début à la fin en interne. Cette approche unique est inégalée par les concurrents, permettant aux nouveaux modules 5100MT/s d'offrir des vitesses fulgurantes aux joueurs inconditionnels et des résultats maximisés aux amateurs d'overclocking.







«Nous avons été les premiers à lancer la DDR4, les premiers à mettre des LED sur la DRAM de jeu, et maintenant notre dernière mémoire Crucial Ballistix donne aux joueurs un avantage plus net en permettant des fréquences d'images plus élevées et de meilleures performances système», a déclaré Teresa Kelley, vice-présidente et générale directeur du groupe des produits de consommation de Micron. "Cette dernière vitesse de mémoire est un autre témoignage de la concentration de l'équipe et de la fourniture de produits de jeu haute performance innovants de classe mondiale."







Un nombre limité de modules Crucial Ballistix MAX 5100 sera produit au lancement et disponible en kits de 16 Go à l'achat sur crucial.com ou auprès de certains partenaires de distribution mondiaux. La mémoire de jeu Crucial établit la norme en matière de performances extrêmes en offrant une fiabilité, des vitesses plus rapides et des latences plus faibles lorsque cela compte le plus.



Ces modules Crucial Ballistix MAX 5100 sélectionnés sont conçus pour un overclocking extrême et conçus pour être compatibles uniquement avec les toutes dernières plates-formes AMD et Intel. Les joueurs et les autres clients qui cherchent à extraire les meilleures performances de leurs PC peuvent mettre à niveau avec d'autres produits Crucial comme le SSD Crucial P5 NVMe et le SSD portable Crucial X8 pour suralimenter leurs ordinateurs. Toutes les mémoires Crucial Ballistix sont couvertes par une garantie à vie limitée.



