ID-COOLING nous propose un nouveau ventirad CPU : Le IS-60 EVO ARGB low profile.



ID-COOLING a annoncé aujourd'hui le refroidisseur d'air de processeur à profil bas IS-60 EVO ARGB, avec une hauteur totale de seulement 64 mm, 6 caloducs en cuivre, une base en cuivre et un ventilateur PWM ARGB de 120x120x15 mm plus un ventilateur PWM de 92 mm x 92 mm x15 mm. L'IS-60 EVO ARGB est spécialement conçu pour les constructions à petit facteur de forme hautes performances avec un TDP jusqu'à 130 W.Il est compatible avec les sockets CPU grand public sur les systèmes ITX, y compris Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 et AMD AM4.



















La solution thermique est obtenue en utilisant quelques conceptions structurelles clés: une base en cuivre pur et des caloducs en cuivre pur, des ailettes en aluminium de haute qualité soudées aux caloducs. De même que l'IS-47K, ce nouveau refroidisseur est soigneusement conçu pour que la disposition permette une compatibilité à 100% de la RAM sur presque toutes les cartes mères ITX lorsque la carte mère n'a pas de dissipateur thermique M.2 élevé entre le CPU et PCI-E, pour les cartes mères qui le font. ont un module de dissipateur thermique M.2 élevé, ce refroidisseur peut être monté vers le haut, ce qui aura une tolérance d'environ 40 mm pour la mémoire.



L'IS-60 EVO ARGB est équipé de deux ventilateurs PWM : un 120x120x15mm sur le dessus du dissipateur thermique et un ventilateur 92x92x15mm sur le dissipateur thermique. Un éclairage ARGB 5 V à 3 broches est appliqué sur les 120 mm sur le dessus.Enfin, l'emballage comprend un tube de graisse thermique haute performance de refroidissement ID-TG25 qui a une conductivité thermique de 10,5 W/m-K.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible Fin Octobre 2020/Début Novembre 2020.



Le prix sera de : 41.99 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP