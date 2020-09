Isn't It Romantic.

Sortie DVD/BLURAY du 08 Juillet 2020.







Durée : 1H30.



Genre : Comédie, Fantastique, Romance.



Avec : Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam DeVine, Priyanka Chopra Jonas, Betty Gilpin, Jacqueline Honulik, Michelle Buteau, Brandon Scott Jones.



Résumé : Architecte new-yorkaise, Natalie se démène pour sortir du lot, même si on lui demande plus souvent de servir le café que d’imaginer les plans d’un nouveau gratte-ciel ! Et c’est à croire que le sort s’acharne sur elle. Totalement sonnée après avoir été victime d’une agression, elle découvre en reprenant conscience que sa vie a viré au cauchemar : Natalie est devenue l’héroïne d’une comédie sentimentale - elle qui ne croit plus à l’amour depuis longtemps !



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 5.9/10 (Votants : 59 973 Internautes).



GUIDE-RAPIDE