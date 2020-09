TECHPOWERUP nous propose le test du : MSI Immerse GH50.



L'année dernière, j'ai examiné le MSI Immerse GH30 à 50 $, un casque de jeu analogique bon marché avec une acoustique étonnamment bonne et un excellent rapport qualité-prix global. Le MSI Immerse GH50 est un pas en avant par rapport à ce modèle. Il est au prix de 70 Dollars et offre une connectivité USB, ainsi que tout ce qui l'accompagne habituellement, à savoir un son surround 7.1 et un éclairage RVB. L'écosystème RVB en question est, bien entendu, MSI Mystic Light.







Le MSI Immerse GH50 utilise une paire de haut-parleurs dynamiques de 40 millimètres. Il est livré avec un microphone unidirectionnel détachable et un câble tressé de 2,2 mètres avec une télécommande en ligne et une terminaison USB. MSI a également ajouté une fonction «Enhanced Bass», qui amplifie les basses fréquences et fait vibrer les oreillettes. Cette fonction est commutable via un interrupteur sur la télécommande en ligne susmentionnée.



Voici la fiche technique :







