Le suréchantillonnage NVIDIA DLSS 2.1 apporte la prise en charge de la réalité virtuelle.



NVIDIA Deep Learning Super Sampling est une technique d'apprentissage en profondeur développée par NVIDIA qui utilise l'IA pour améliorer intelligemment les images rendues. Cette technologie qui doit être ajoutée individuellement jeu par jeu permet des améliorations significatives des performances en exécutant le jeu à une résolution inférieure et en augmentant la sortie à un niveau de détail presque identique. Cette technologie repose sur les cœurs Tensor que l'on trouve dans les GPU de la série RTX 20/30 et permet une augmentation des performances allant jusqu'à 70%.











Dans un récent fil de questions-réponses, NVIDIA a annoncé que le nouveau DLSS 2.1 apportera la compatibilité VR avec la prise en charge de la résolution 8K et dynamique. L'introduction de DLSS 2.1 permettra d'activer des titres VR plus immersifs sur les casques de nouvelle génération.



Les casques VR s'attendent généralement à une fréquence d'images constante de 90 FPS à des résolutions allant jusqu'à 2880x1600, certains casques tels que le Valve Index prenant cela jusqu'à 144hz. La technologie DLSS permettra aux jeux VR d'être rendus nativement à une demi-résolution et de les mettre à l'échelle intelligemment pour assurer des fréquences d'images et une qualité élevées.



