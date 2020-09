ZALMAN nous propose un nouveau boitier PC : Le S2 TG.



ZALMAN a présenté aujourd'hui le S2 TG, un boîtier ATX mi-tour caractérisé par un design minimaliste et un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Son panneau avant est caractérisé par une grande prise en maille avec des crêtes en plastique. Les évents comprennent trois 120 mm à l'avant, deux 120 mm en haut et un 120 mm à l'arrière.



L'intérieur du boîtier présente une disposition conventionnelle cloisonnée horizontalement, le compartiment supérieur servant de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 33 cm de longueur et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 15,6 cm de hauteur.



















Le compartiment inférieur peut accueillir un bloc d'alimentation d'une longueur maximale de 18 cm et deux plateaux d'unité de 3,5 pouces pouvant contenir chacun des disques de 2,5 pouces. Vous obtenez deux supports de lecteur 2,5 pouces supplémentaires derrière le plateau de la carte mère.



La connectivité du panneau avant comprend un port USB 3.0 et quelques ports USB 2.0. Mesurant 196 mm x 424 mm x 462 mm (LxPxH), le boîtier pèse à sec environ 5 kg et est principalement composé d'acier SECC, avec des embouts en plastique ABS et un panneau en verre trempé.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP