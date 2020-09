Corsair travaille sur un câble d'alimentation NVIDIA Ampère à 12 broches direct.



NVIDIA a introduit un nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches avec ses cartes d'édition du fondateur de la série RTX 30 pour s'adapter à la consommation d'énergie plus élevée. Les nouvelles cartes RTX de la série 30 présentent des exigences d'alimentation GPU de 220 W, 320 W et 350 W pour les RTX 3070, 3080 et 3090 respectivement.



Le nouveau connecteur à 12 broches a à peu près la même taille qu'un seul connecteur PCIe à 8 broches, mais peut fournir beaucoup plus de puissance dans ce même espace. NVIDIA fournira un adaptateur dans la boîte pour convertir deux connecteurs 8 broches en un seul connecteur 12 broches, mais cela nécessitera une gestion des câbles supplémentaire et introduira un autre point de défaillance.











Corsair a annoncé le développement d'un câble personnalisé qui sera entièrement compatible avec toutes les alimentations modulaires CORSAIR de type 3 et de type 4 pour permettre une connexion propre. Le nouveau câble connecte deux ports PSU PCIe/CPU directement au nouveau connecteur 12 broches et est actuellement en cours de développement et de test.



Corsair recommande également maintenant une puissance nominale de 850 watts ou plus pour le RTX 3090. Le câble Corsair à 12 broches devrait être disponible à la vente d'ici le 17 septembre le même jour que les cartes de la série RTX 30, le prix n'a pas été annoncé mais vous pouvez signer pour être notifié ICI.



