GIGABYTE dévoile son premier moniteur de jeu IPS SuperSpeed FI25F.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères et de cartes graphiques, a annoncé aujourd'hui son premier moniteur de jeu tactique SuperSpeed, AORUS FI25F. Il utilise la technologie IPS GIGABYTE SuperSpeed ​​pour obtenir un temps de réponse de 0,4 ms (MPRT) avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, permettant aux joueurs d'acquérir une qualité d'image nette avec des taux de rafraîchissement élevés en même temps.



Avant longtemps, la poursuite des limitations de vitesse au panneau TN mais le manque de qualité d'image avait été critiqué depuis un certain temps. Avec la présence de SuperSpeed ​​IPS, les joueurs peuvent enfin profiter de la vitesse tout en ayant une qualité d'image détaillée. Avec une taille d'écran de 24,5 pouces avec un temps de réponse et un taux de rafraîchissement rapides, l'AORUS FI25F est idéal pour les joueurs FPS qui souhaitent mettre à niveau leurs moniteurs.



En plus d'avoir un temps de réponse rapide, l'AORUS FI25F a une performance de couleur décente des panneaux natifs 8 bits avec des normes 100% sRGB, de sorte que le moniteur peut fournir aux utilisateurs des images incroyablement belles. De plus, le moniteur a passé les normes DisplayHDR 400 certifiées VESA, ce qui donne aux joueurs une qualité d'affichage spectaculaire. Avec la technologie AMD Radeon FreeSync, le moniteur peut offrir l'expérience de jeu la plus fluide qui vous permet de profiter du jeu sans dépouiller l'image.











L'AORUS FI25F partage une apparence de moniteur symbolique de la série AORUS et un support entièrement fonctionnel qui permet aux joueurs de l'ajuster à l'angle de leur choix. La conception de la carte d'alimentation intégrée offre aux joueurs une grande flexibilité qui facilite le transport et l'entretien d'un bureau bien rangé.



À l'arrière du moniteur se trouve un éclairage LED RGB numérique qui peut être personnalisé avec des effets d'éclairage glamour via le logiciel de fusion GIGABYTE RGB et synchronisé avec d'autres composants PC d'éclairage LED RGB. De plus, le logiciel OSD SideKick bien-aimé permet aux joueurs d'ajuster directement les paramètres du moniteur à l'aide du clavier et de la souris. La nouvelle fonction Auto-Update offre aux joueurs le moyen le plus simple de mettre à jour le micrologiciel et le logiciel pour profiter de la meilleure expérience de jeu sans effort.



En plus de cela, les joueurs peuvent également définir leurs fonctionnalités de jeu FPS les plus souhaitées, telles que le stabilisateur de visée, l'égaliseur noir et les réticules personnalisés ou la suppression active du bruit exclusive avec une touche de raccourci dans le logiciel. Lorsque d'autres joueurs recherchent la fonctionnalité dans le menu OSD, seuls les joueurs AORUS peuvent activer et désactiver rapidement la fonctionnalité !



