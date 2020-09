AMD Ryzen "Vermeer" Zen 3 de 4e génération inclurait des pièces à 10 cœurs.



Yuri "1usmus" Bubliy, auteur de DRAM Calculator pour Ryzen et du prochain ClockTuner pour Ryzen, a révélé trois détails juteux sur les futurs processeurs de bureau de performance AMD Ryzen "Vermeer" de 4e génération. Il prédit qu'AMD augmentera le nombre de cœurs de processeur avec cette génération, y compris l'introduction de nouveaux SKU à 10 cœurs, peut-être à Intel one-up sur le front des performances multi-thread.



La dernière fois que nous l'avons entendu, les prochains CCD (chiplets) «Zen 3» d'AMD comportent 8 cœurs de processeur partageant une dalle monolithique de 32 Mo de cache L3. Cela devrait, en théorie, permettre à AMD de créer des puces à 10 cœurs avec deux CCD, chacun avec 5 cœurs activés.







Ensuite, il y a deux fonctionnalités qui devraient intéresser les overclockeurs - qui est le domaine principal de Bubliy. Les processeurs doivent prendre en charge une fonctionnalité appelée «Curve Optimizer», permettant un contrôle plus fin sur l'algorithme de suralimentation, et par cœur.



On comprend que la «courbe» en question pourrait même être tension/fréquence. Il reste à voir si la fonctionnalité est exploitée au niveau CBS (programme d'installation UEFI), ou par Ryzen Master. Enfin, il y a mention de nouveaux diviseurs Infinity Fabric qui vous aident apparemment à élever les fréquences DCT (contrôleur de mémoire) "légèrement plus haut" en mode mixte. AMD devrait lancer ses processeurs de bureau Ryzen "Vermeer" de 4e génération d'ici 2020.



TWITTER (Yuri Bubliy)