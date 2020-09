AMD entre sur le marché du matériel de réseau et développe des produits de contrôleur WiFi avec MediaTek.



Intel occupe une position dominante sur le marché des contrôleurs NIC 802.11ax Wi-Fi 6 du segment client. Les cartes réseau sans fil de la société ont un quasi-monopole sur les cartes WLAN à l'intérieur des ordinateurs portables, y compris celles alimentées par des processeurs AMD.



Intel exploite en outre ses propres cartes réseau de marque dans le cadre de l'ensemble de fonctionnalités vPro, fournissant une solution de gestion de bout en bout couvrant même la carte réseau. AMD doit changer cela, en particulier si elle souhaite que son ensemble de fonctionnalités PRO corresponde à vPro.







AMD prévoit d'entrer dans le segment du matériel réseau en développant ses propres contrôleurs WLAN, qui alimenteront les futures générations d'ordinateurs portables à processeur Ryzen, y compris ceux Ryzen PRO ; et peut-être devenir un incontournable pour les fournisseurs de cartes mères de PC de bureau sur la plate-forme AMD.



Pour réduire la partie la plus difficile de la création de nouvelles cartes réseau - le Web de l'IP, AMD a décidé de s'associer à MediaTek, qui fabrique des SoC mobiles et des puces MODEM cellulaires, et dispose de l'IP nécessaire pour fabriquer des contrôleurs WLAN autonomes. Les premiers contrôleurs AMD WLAN pourraient s'appuyer sur des blocs IP MediaTek existants.



DIGITIMES