Bitspower nous propose : La Baircool TP-1.



En plus du monobloc CPU + VRM pour le Z490 AORUS Master, Bitspower a également présenté le composé thermique Baircool TP-1. Il s'agit d'un matériau d'interface thermique à base de graphène, sans silicone, qui se vante d'être "stable à long terme", non corrosif, électriquement non conducteur et ne nécessitant pas de brûlure après application, avec une courte période de séchage.















Le composé offre une conductivité thermique de 6,5 W/m-K et une impédance thermique de 0,009 K-in²/W. Avec moins de 600 000 CPS, il est classé parmi les composés les moins visqueux et a une densité de 2,5 g/cm³. Sa rigidité diélectrique est évaluée à 0,9 KV/mm.



Le Baircool TP-1 est livré dans un tube de 2,5 g au prix de : 9.70 Dollars et un tube de 5 g à 13.80 Dollars.



