KLEVV lance la mémoire de jeu CRAS XR RGB et BOLT XR DDR4.







KLEVV a lancé aujourd'hui deux nouvelles séries frappantes de sa célèbre mémoire de jeu KLEVV DDR4: CRAS XR RGB et BOLT XR Series. Mettant en pratique l'esprit de marque de «Creative Evolution», cette nouvelle génération de la famille CRAS et BOLT signature de KLEVV est conçue pour les joueurs, les overclockeurs et les passionnés de PC offrant performances et esthétique avec un éclairage RVB. La mémoire de jeu KLEVV est la marque de choix pour la meilleure équipe eSport coréenne, T1.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



KLEVV CRAS XR RGB DDR4 Gaming Memory







Les KLEVV CRAS XR RGB adopte une conception unique de diffuseur de lumière RVB circulaire. Avec une prise en charge de 16,8 millions de couleurs, il rend la lumière RVB accrocheuse le long des barres lumineuses spécialement conçues pour offrir une vue attrayante.



La(les) couleur(s) et l'effet peuvent être personnalisés et synchronisés avec les cartes mères de marque à l'aide du logiciel de contrôle RVB d'ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light ou ASRock Polychrome RGB synchronisation. Le KLEVV CRAS XR RGB prend également en charge le logiciel Razer Chroma, qui permet des effets d'éclairage avancés intégrés directement dans les jeux compatibles.



Les kits de mémoire DDR4 KLEVV CRAS XR RGB sont disponibles à des vitesses extrêmes de 4266 MHz à CL19-26-26-46 et de 4000 MHz à CL19-25-25-45 avec des capacités de 16 Go (8 Go x 2) ou 8 Go et de 3600 MHz avec une faible latences de CL18-22-22-42. Tous les kits sont disponibles dans des modules DIMM simples ou doubles avec différentes options de capacité parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Des kits de 32 Go (16 Go x 2) sont disponibles à 3600 MHz pour les constructeurs de PC et les marchés qui préfèrent une capacité très élevée.



KLEVV BOLT XR DDR4 Gaming Memory







Pour les constructeurs de PC qui préfèrent un design minimaliste, la série BOLT XR de KLEVV offre un look rafraîchi avec son style de conception intelligent et distinct. Le BOLT XR présente de simples motifs en relief sur ses surfaces de dissipateur de chaleur en aluminium raffinées, tandis que la barre noire le long de sa colonne vertébrale offre une surface facile à installer sans arêtes vives.



Les kits de mémoire KLEVV BOLT XR DDR4 sont disponibles en 4 000 MHz ultra-rapides à CL19-25-25-45 en options de 8 Go ou 16 Go (8 Go x 2), ainsi que 3 600 MHz à de faibles latences de CL18-22-22-42. Tous les kits sont livrés avec des options de capacité unique et double de 8 Go x 1, 8 Go x 2, 16 Go x 1 et 16 Go x 2.



Prêt à l'emploi avec l'approbation QVL et les profils Intel XMP 2.0



Les constructeurs de PC peuvent acheter en toute confiance car la compatibilité est assurée. KLEVV collabore activement avec les fournisseurs de cartes mères pour fournir une vérification QVL (Qualified Vendor List). Les séries KLEVV CRAS XR et BOLT XR prennent en charge les plates-formes Intel et AMD, en plus d'Intel XMP (Extreme Memory Profile) 2.0 pour une configuration d'overclocking en un clic dans le BIOS et une garantie à vie.



Des procédures de conception et de test rigoureuses garantissent des performances fiables

Les KLEVV CRAS XR RGB et BOLT XR utilisent des dissipateurs de chaleur en aluminium pour une meilleure conductivité thermique et ont subi les procédures de test rigoureuses d'Essencore pour assurer la plus haute qualité et fiabilité, même poussées au maximum. Ces modules DDR4 présentent en outre une basse tension et une consommation d'énergie extrêmement faible, tout en conservant une stabilité système imbattable.



Où acheter



Les produits KLEVV sont distribués par Scorptec Computers en Australie, Cliquez ICI.



Pour en savoir plus sur la mémoire de jeu CRAS XR RGB et BOLT XR, veuillez visiter les liens suivants ci-dessous :



- KLEVV CRAS XR RVB, Cliquez ICI.

- KLEVV BOLT XR, Cliquez ICI.



VORTEZ