TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.34.0.



TechPowerUp a publié la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire définitif d'information, de diagnostic et de surveillance du sous-système vidéo. La version 2.34.0 ajoute la prise en charge des nouveaux GPU «Ampère» de la série GeForce RTX 3000, y compris les GeForce RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070. En outre, elle prend en charge la GTX 1650 basée sur TU106, la GTX 1650 basée sur TU116, Quadro T1000 GDDR6 et Tesla V100-SXM2 32 Go du camp NVIDIA; et la série AMD Radeon Pro 5700 exclusive à Apple; et RX 350 et E6465. La détection de la prise en charge matérielle du niveau de fonctionnalité DirectX 12 12_2 a également été ajoutée. GPU-Z peut également détecter la mémoire GDDR6X.







D'autres changements avec TechPowerUp GPU-Z 2.34.0 incluent la prise en charge des iGPU Intel Tiger Lake, pré Comet Lake, Ice Lake et Whiskey Lake. Des mesures de taille de matrice ont été ajoutées pour les matrices CPU «Ice Lake» et «Tiger Lake». Un plantage lors de l'analyse du BIOS de NVIDIA GeForce "Ampère" a été corrigé. L'onglet Vulkan dans Advanced Panel répertorie désormais les extensions d'appareil et d'instance, triées par ordre alphabétique. Les entrées du panneau avancé seront désormais correctement redistribuées et enveloppées lorsque la largeur de la fenêtre est modifiée.



Les changements apportés sont les suivants :



- Ajout de la prise en charge de NVIDIA Ampère (RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070), GeForce GTX 1650 (TU106), GTX 1650 (TU116), Quadro T1000 GDDR6, Tesla V100-SXM2-32 GB

- Ajout de la prise en charge d'Intel Tiger Lake, Comet Lake (Xeon W-1290P, Celeron 5205U, Core i3-8140U), Ice Lake (Core i5-1038NG7), Whiskey Lake (Core i5-8265U),

- Ajout de la prise en charge pour Apple Radeon RX 5700 XT & Pro 5700, AMD Radeon RX 350, Radeon E6465,

- Ajout de la taille de la puce pour Intel Tiger Lake et Ice Lake,

- Ajout de la prise en charge de DirectX 12 FL 12_2,

- Les informations Vulkan dans Advanced Panel répertorient désormais les extensions d'appareil et les extensions d'instance, triées par ordre alphabétique,

- Correction de l'overclocking de la mémoire ne s'affichant pas sur Navi lorsque l'horloge du GPU par défaut,

- Ajout de la prise en charge de la mémoire GDDR6X,

- Correction d'un crash lors de l'analyse du BIOS sur Ampère,

- Lorsque le pilote de la carte graphique Microsoft Basic est actif, ne calculez pas un numéro de version «NVIDIA» à partir de la version Microsoft,

- Les entrées du panneau avancé seront désormais correctement redistribuées et enveloppées lorsque la largeur de la fenêtre est modifiée.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP