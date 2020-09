MSI annonce les modèles Alpha 15 et 17 animé par un AMD Ryzen 7 4800H + Radeon RX 5600M.



Alors que les jeux numériques émergent rapidement comme l'un des passe-temps préférés du monde, le géant des ordinateurs portables de jeu MSI continue de produire des ordinateurs portables innovants pour répondre aux diverses demandes des joueurs. Les ordinateurs portables entièrement AMD de MSI, Alpha 15 et 17, font un retour en force avec des spécifications plus puissantes, offrant le dernier processeur mobile AMD 7 nm et la dernière technologie graphique.







Conçus pour les joueurs à la recherche de la technologie la plus avancée, les ordinateurs portables de jeu entièrement AMD Alpha 15 et 17 de MSI combinent le matériel de pointe du processeur mobile AMD Ryzen 7 4800H et des graphiques AMD Radeon RX 5600M, qui offrent ensemble des performances de bureau comme une option attrayante et abordable pour les joueurs grand public.



Comme le graphique l'indique, la combinaison 7 nm accélère considérablement la vitesse et les performances pour le multitâche, les charges de travail lourdes ou pour jouer à des jeux populaires comme "Grand Theft Auto V", "Shadow of the Tomb Raider" et "Borderlands 3".







Expérience de jeu fluide avec l'affichage AMD FreeSync Premium 144 Hz



Le taux de rafraîchissement est essentiel pour les jeux. Les Alpha 15 et 17 sont sans compromis en matière d'affichage. L'ensemble premium, avec l'écran AMD FreeSync Premium 144 Hz en option, offre une précision des couleurs brillante et surprenante ainsi qu'une expérience de jeu fluide et sans déchirure. Cela permet aux joueurs de profiter de l'expérience de jeu visuelle et immersive la plus vibrante sans manquer un cadre.



Les Alpha 15 et 17 sont des choix haut de gamme parmi les ordinateurs portables de jeu grand public



Le châssis au fini mat est plus petit que ses concurrents de la même classe, tout en offrant suffisamment d'espace pour inclure des composants haut de gamme. Les Alpha 15 et 17 offrent une valeur substantielle avec un clavier de jeu RVB par touche et des haut-parleurs géants améliorés. La solution thermique révolutionnaire Cooler Boost 5 de MSI garantit une expérience de jeu ininterrompue. La série Alpha est équipée d'un total de 7 caloducs pour assurer un flux d'air maximal pour les jeux extrêmes.







La série Alpha reste une rareté parmi les ordinateurs portables de jeu modernes. Avec ses performances solides, cette série d'ordinateurs portables de jeu est une solution attrayante pour les joueurs à la recherche d'un matériel hautes performances qui ne coûte pas une fortune.







Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP