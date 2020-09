BITSPOWER nous propose : Le Monoblock GIGABYTE Z490 AORUS Master.



Bitspower a présenté aujourd'hui un monobloc CPU + VRM pour la carte mère GIGABYTE Z490 AORUS Master (mode: BP-MBGAZ490AM). Conçu pour la deuxième série de produits la plus dotée de GIGABYTE basée sur le chipset Intel Z490, le monobloc utilise du cuivre nickelé comme matériau principal, avec un dessus en acrylique transparent parsemé de LED RVB adressables.







Le bloc refroidit le processeur Socket LGA1200 via son réseau principal de micro-ailettes, tandis que le canal de liquide de refroidissement circule même sur les MOSFET VRM. Bitspower comprend des tampons thermiques pour le contact entre le monobloc et les MOSFET, cependant, il laisse le choix du TIM sur le CPU aux utilisateurs finaux.







Le bloc est livré avec une finition miroir à la base du processeur. Bitspower dit que le monobloc est également compatible avec le GIGABYTE Z490 AORUS Ultra, mais vous devez être conscient du placement de votre coussin thermique VRM. Le monobloc accepte les raccords standard G 1/4 "(non inclus).



Disponible maintenant, le monobloc Bitspower CPU + VRM pour GIGABYTE Z490 AORUS Master est au prix de : 200 Dollars.



TECHPOWERUP