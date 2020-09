BenQ annonce les moniteurs de génération ZOWIE XL-K.



Le premier moniteur XL a été lancé en 2010. À l'époque, la technologie 3D était à la mode et presque toutes les marques utilisaient des panneaux de 120 Hz pour les applications d'affichage 3D. Cependant, le tout premier moniteur XL, le XL2410T, a adopté le même panneau pour une application 2D totalement différente ; esports.



C'était le résultat d'une collaboration entre les ingénieurs de BenQ et l'équipe originale de ZOWIE, un groupe de joueurs chevronnés et de passionnés de Counter-Strike. XL2410T a été bien accepté par la communauté Counter-Strike, non pas en raison de sa technologie de pointe, mais parce qu'il était le premier moniteur capable de prendre en charge des taux de rafraîchissement plus élevés à des résolutions inférieures telles que 4: 3, 640 x 480 ou 800 x 600 - les résolutions adoptées dès le début par de nombreux acteurs CS. Il disposait également de modes d'affichage et d'une mise à l'échelle intelligente pour convaincre les joueurs que les écrans LCD TFT pouvaient rivaliser avec les moniteurs CRT en matière de jeu.











Le développement de la série XL a été guidé par l'objectif de fournir des ajustements précis et personnalisables aux joueurs pour qu'ils s'exécutent au mieux de leurs capacités dans le jeu, car dans le monde de l'eSport, les joueurs qui prennent ce sport au sérieux sont les véritables stars.



Les nouvelles technologies ne sont introduites que si elles peuvent améliorer l'expérience en jeu. Au fil du temps, nous avons appris que chaque joueur a des préférences de configuration visuelle et physique différentes. C'est pourquoi chaque itération de la série XL a été conçue pour aider les joueurs à voir plus clairement et à jouer plus facilement et confortablement. Au cours de ce processus, BenQ a acquis la marque ZOWIE avec l'équipe ZOWIE en 2015. Cela a été fait dans le but de favoriser le développement de produits esports professionnels.



Les années de fidélité des professionnels de l'esport, des joueurs compétitifs et inconditionnels ainsi que des organisateurs de tournois témoignent du développement de la série XL jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer les nouveaux modèles de la génération XL-K, le XL2546K et le XL2411K. Cette nouvelle génération de moniteurs XL améliorera encore le confort et la commodité des joueurs, leur permettant de se concentrer sur leurs performances en jeu.



Nous sommes dans le secteur depuis 10 ans maintenant, dédiés à la création d'équipements qui permettent aux joueurs de se concentrer sur ce qui compte le plus, leurs performances dans le jeu. Nous continuerons de le faire; continuer à viser la perfection.



