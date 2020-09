AMD ajoute le support StoreMI V2 aux chipsets B450 et X470.



AMD a ajouté silencieusement la prise en charge de StoreMI V2 (technologie de mise en cache de stockage) aux chipsets B450 et X470. Au départ, cette technologie n'était prise en charge que par les cartes mères dotées d'un chipset X570.







Vous pouvez télécharger la nouvelle technologie StoreMI V2 ICI. Il est disponible pour toutes les plates-formes AMD des séries 400, 500, X399 et TRX40.



THE GURU3D