QNAP lance une carte PCIe Wi-Fi 6 bibande haute vitesse pour NAS et PC.



Entrant dans l'ère du Wi-Fi 6, QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui la carte réseau Wi-Fi 6 PCIe bi-bande QXP-W6-AX200 pour NAS et PC. Le QXP-W6-AX200 prend en charge la norme IEEE 802.11ax (rétrocompatible avec 802.11a/b/g/n/ac), MIMO 2Tx2R, MU-MIMO TX/RX et peut être installé sur un NAS QNAP ou Windows/PC Linux pour fournir une connectivité Wi-Fi 6 rapide. Lorsqu'il est installé sur un PC Windows, le QXP-W6-AX200 fournit également la connectivité Bluetooth 5.0.







Le QXP-W6-AX200 est un adaptateur PCIe Gen 2x1 Wi-Fi 6 avec un module Intel Wi-Fi 6 AX200, offrant des vitesses allant jusqu'à 2400 Mbps - nettement plus rapides que le Wi-Fi 5. La nouvelle conception d'antenne prend en charge la double bande 802.11 ax 2,4 GHz et 5 GHz, et l'inclinaison à angles multiples et la base magnétique offrent la meilleure direction et emplacement de la force du signal.







«QNAP se consacre à la fourniture de solutions réseau haut débit abordables pour les environnements Ethernet et Wi-Fi», a déclaré Jason Hsu, chef de produit de QNAP, ajoutant que «le QXP-W6-AX200 offre une connectivité Wi-Fi 6 révolutionnaire pour permettre le haut débit sauvegarde, partage de fichiers et autres tâches exigeantes dans les environnements informatiques modernes ».



Le QXP-W6-AX200 permet à un NAS QNAP de se libérer des câbles Ethernet, ou il peut être installé sur un PC Windows ou Linux pour des vitesses de téléchargement plus rapides et une connectivité à faible latence. De plus, lorsqu'il est installé sur un PC Windows, le QXP-W6-AX200 fournit une connectivité Bluetooth 5.0, améliorant la vitesse et la portée active pour communiquer avec les appareils compatibles.



Un pilote est requis lorsque le QXP-W6-AX200 est utilisé dans un PC/serveur. Utilisez les liens suivants pour télécharger pour Windows et Linux. Un pilote n'est pas nécessaire lorsque le QXP-W6-AX200 est utilisé dans un NAS QNAP.



Spécifications clés



QXP-W6-AX200 : PCIe 2.0 x1 ; IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, double bande double simultanée 2,4 GHz/5 GHz (DBDC), MU-MIMO, max. Vitesse de connexion de 2,4 Gbps ; antennes détachables 2Tx2R avec base de support magnétique, un support pleine hauteur est pré-installé ; 2x supports demi-hauteur à profil bas (un support standard et un support plat pour NAS) ; Câble USB Bluetooth ; CD de pilotes Windows 10.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP