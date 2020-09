GIGABYTE présente les blocs d'alimentation P850GM et P750GM compatibles Ampère.







GIGABYTE présente les tout nouveaux blocs d'alimentation certifiés P850GM et P750GM 80PLUS Gold avec une conception de câble entièrement modulaire, prêts à alimenter les cartes graphiques NVIDIA Ampere. Avec les nouvelles exigences d'alimentation de la série NVIDIA GeForce RTX 30 dépassant 300 W, les P750GM de 750 watts et P850GM de 850 watts visent à répondre à la demande de puissance des PC de jeu de nouvelle génération alimentés par NVIDIA Ampère.







GIGABYTE a amélioré la conception de l'ancien circuit et adopté de nouveaux matériaux de haute qualité à un facteur de forme plus compact à seulement 140 mm de longueur tout en maintenant les performances et la stabilité du bloc d'alimentation. Dans un format plus petit, les P750GM et P850GM conviennent désormais à une plus large sélection de boîtiers PC, notamment des boîtiers ATX compacts.



Le GIGABYTE P850GM et le GIGABYTE P750GM fournissent tous deux quatre connecteurs PCIe 6 + 2 broches pour prendre en charge les cartes graphiques haute puissance. Les deux blocs d'alimentation fournissent également deux connecteurs de processeur 4 + 4 broches pour prendre pleinement en charge les cartes mères de milieu à haut de gamme.



Le condensateur principal est fabriqué au Japon et les blocs d'alimentation ont passé la certification 80 PLUS Gold, offrant une efficacité de conversion supérieure à 90%. La conception entièrement modulaire favorise une gestion soignée des câbles et améliore le flux d'air avec moins de câbles installés. De plus, les deux blocs d'alimentation sont dotés de la fonction d'arrêt du ventilateur, qui coupe le ventilateur en mode veille ou lorsque la charge électrique est inférieure à 20%.



GIGABYTE a lancé les P850GM et P750GM pour les nouveaux GPU et CPU haut de gamme, et fournit également les blocs d'alimentation P650B, P550B et P450B 80PLUS Bronze pour les systèmes de jeu d'entrée de gamme.



