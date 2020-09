CASEKING nous propose une nouvelle chaise pour les Gamers : La Nitro Concepts X1000 Gaming Chair.



Beat the Game : l'outil ultime pour le bureau et les jeux Avec la chaise de jeu X1000 au design impressionnant, Nitro Concepts présente l'outil ultime pour votre lieu de travail et vos jeux ciblés. Il garantit un travail sans fatigue et des performances maximales au bureau. La forme ergonomique optimisée avec une liberté de mouvement accrue en combinaison avec une excellente composition de matériaux et le tissu en microfibre respirant permettent à l'utilisateur de découvrir un tout nouveau niveau de confort.



Les solutions les plus détaillées telles que les accoudoirs 3D verrouillables avec intégration du logo, le mécanisme à bascule doux ou le dossier réglable ainsi qu'un ensemble de coussins assortis inclus dans l'emballage créent une expérience d'assise de qualité supérieure absolue.







La chaise de jeu Nitro Concepts X1000 en un coup d'œil :



- Design tranchant et impressionnant,

- Housse en tissu respirant avec accents de carbone,

- Durabilité supérieure grâce à une résistance accrue du matériau,

- Rembourrage confortable en mousse froide,

- Accoudoirs 3D personnalisés confortables,

- Dossier réglable jusqu'à 125°,

- Mécanisme à bascule haut de gamme jusqu'à 14°,

- Deux coussins confortables regroupés,

- Roulettes larges et lisses,

- Conçu pour les utilisateurs jusqu'à 135 kg,

- Qualifie comme chaise de bureau selon DIN EN 1335.



Design frais avec des couleurs intenses !



La chaise de jeu Nitro Concepts X1000 se distingue par sa nouvelle combinaison unique de designs de couleurs vives. Combinés à des matériaux haut de gamme, les joueurs ne pourront pas seulement exercer leur imagination, ils peuvent également s'attendre à une large gamme d'options de réglage ainsi qu'à une ergonomie optimale.



La variante Inferno Red est revêtue d'une housse durable qui est douce, haut de gamme et extrêmement respirante. En combinaison avec le rembourrage en mousse froide poreuse, la chaise de jeu X1000 offre à la chaise de jeu X1000 une expérience assise agréable par temps chaud.



Une base stable pour des chaises de jeu incroyablement vibrantes







Pour que le design époustouflant de la série X1000 puisse être apprécié à long terme, un rembourrage de première classe est utilisé sur un cadre en acier extrêmement stable. Les matériaux de haute qualité de cette chaise de jeu confortable garantissent que personne n'a à supporter les grincements et les grincements ou l'usure rapide.



La combinaison d'une ingénierie allemande exceptionnelle avec une fabrication mécanique de haute précision garantit une construction impeccable et extrêmement durable.Les fauteuils gaming Nitro Concepts X1000 n'offrent pas seulement des points forts impressionnants. La flamme brodée du logo Nitro Concepts sur l'appuie-tête confère à la série X1000 ce je ne sais quoi qui la rend unique.



Confort supérieur grâce à un rembourrage haut de gamme







La série X1000 représente une avancée par rapport aux précédentes chaises Nitro Concepts. Les nouvelles chaises de jeu sont fondamentalement plus ouvertes en termes de design et offrent une augmentation marquée en termes de surface de contact, permettant à l'ergonomie de subir une amélioration spectaculaire. Même l'assise ainsi que le dossier ont été optimisés. Avec un dossier de 56 cm de large et une assise de 54,5 cm de large, s'asseoir sur la chaise de jeu X1000 est sûr d'être confortable.



La mousse à froid poreuse et résistante à la déformation sert de rembourrage et peut se vanter d'une durabilité supérieure grâce à son épaisseur, qui a été optimisée pour répondre aux exigences des joueurs. En conséquence, il est non seulement respirant, mais également capable de conserver sa forme sur le long terme. La conception distinctive de la coque maintient également l'aspect incomparable d'un siège de course.



Options de réglage uniques et améliorées



Si vous avez eu le plaisir de vous asseoir sur la chaise de jeu Nitro Concepts X1000, vous serez réticent à vous relever. Le design frais et dynamique combiné à de nombreuses options de réglage ergonomiques ne fait qu'ajouter à l'effet. La chaise est équipée d'un vérin à gaz classe 4 robuste et durable permettant un réglage de 9,6 cm de 41 à 50,6 cm de hauteur. Le mécanisme à bascule intégré vous permet de vous pencher en arrière à 14 degrés. De plus, la série X1000 propose un dossier réglable ainsi que des accoudoirs 3D flexibles. Avec une telle gamme d'options ergonomiques, vous êtes assuré de profiter de la posture parfaite !



La position parfaite pour chaque utilisateur







Nitro Concepts a utilisé des accoudoirs 3D pour établir de nouvelles normes de confort. En raison de leur superbe flexibilité, ils sont idéaux pour l'approche sportive des chaises de jeu. Ils peuvent être ajustés confortablement en trois dimensions et fixés pour permettre à tout utilisateur de les personnaliser. Les accoudoirs sont également rembourrés pour un confort maximal et portent le logo Nitro Concepts sur la surface.



Ceux qui aiment s'incliner pendant le jeu ont non seulement la possibilité d'utiliser le mécanisme à bascule, mais également d'ajuster le dossier lui-même. Avec un angle allant de 90 à 125 degrés, vous pouvez à la fois vous asseoir et vous détendre pendant le jeu ou faire une courte sieste pendant un long écran de chargement. Nitro Concepts propose également, de manière appropriée, deux coussins de soutien confortables et ergonomiques pour le cou et les régions lombaires.



Conçu pour les sols durs et mous







Une base en nylon durable sert de base à la série X1000. Ses cinq bras sont mis en valeur par l'ajout d'accents colorés et équipés de roulettes silencieuses. Les roulettes de 50 mm sont constituées d'un noyau en nylon dur avec un revêtement en polyuréthane souple. Cela signifie qu'ils courent non seulement silencieusement sur les sols, mais aussi sur les sols durs et mous. La chaise de jeu est équipée d'une base stable et l'élévateur hydraulique est de classe de sécurité 4 supportant des charges jusqu'à 135 kg.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 269.90 euros.



