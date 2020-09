EK annonce les waterblock Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB.



Le moment que beaucoup d'entre nous attendaient est enfin arrivé. Le lancement de la dernière édition des cartes graphiques NVIDIA GeForce pour les joueurs et les créateurs de contenu est enfin annoncé. La série GeForce 30 est la 2ème génération de cartes graphiques RTX qui devraient être disponibles à partir du 17 Septembre 2020.



Maintenant, comme beaucoup d'entre nous sont très impatients de mettre la main sur notre première série RTX 30 et de l'ajouter à nos boucles de refroidissement liquide, EK conseille à tout le monde de suspendre leur achat jusqu'à ce que la liste de compatibilité soit entièrement confirmée.







EK est prêt à sortir la 2ème génération de waterblocks EK-Quantum Vector GPU, mais comme la disponibilité officielle de ces cartes graphiques est dans plus de deux semaines, EK suspendra les précommandes, pour le moment, pour empêcher les utilisateurs d'acheter blocs d'eau incompatibles. Sinon, cela entraînerait du stress et une perte inutile de temps et d'argent pour l'utilisateur final.







Les produits répertoriés dans cet article prennent en charge les cartes graphiques basées sur la conception de référence. Mais gardez à l'esprit que NVIDIA Founders Edition n'utilise PAS une conception de référence!



Jusqu'à présent, ASUS, Palit et Gainward ont confirmé l'utilisation des PCB de référence pour certaines de leurs cartes graphiques. Nous sommes en train de collecter plus de données pour confirmer la compatibilité avec des SKU de fournisseurs spécifiques. Nous vous recommandons de vous référer au configurateur de refroidissement EK pour une correspondance de compatibilité précise. Nous vérifions quotidiennement les cartes graphiques compatibles et les ajoutons à la base de données.



Un Water Block EK pour Nvidia GeForce RTX 3080 et 3090



Les waterblocks EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB sont compatibles avec la plupart des cartes graphiques GeForce RTX 3080 et 3090 de conception de référence de divers fournisseurs basés sur l'architecture NVIDIA Ampere.



Le waterblock Vector refroidit directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de tension) lorsque le liquide de refroidissement est acheminé directement sur ces zones critiques. Ces blocs d'eau nouvellement développés présentent des voies d'écoulement optimisées qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et le vortex (points morts) à l'intérieur du bloc.



Les waterblock de la série EK-Quantum Vector utilisent un moteur de refroidissement Open Split-Flow qui s'est avéré être une solution supérieure pour les blocs d'eau GPU. Il se caractérise par une faible restriction de débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à basse vitesse tout en obtenant des performances optimales.



La géométrie de la plaque à jets et de la structure des ailettes a été optimisée pour fournir une distribution uniforme du débit avec des pertes minimales et des performances optimales quelle que soit l'orientation du flux de liquide de refroidissement.



La base de ces waterblock est usinée CNC à partir du cuivre électrolytique le plus pur, tandis que leur plateau est usiné CNC en acrylique moulé semblable au verre ou en acétal POM noir durable - selon le modèle du bloc. Plusieurs versions du bloc utilisent le nickelage pour protéger le cuivre de l'oxydation. L'étanchéité à l'eau est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité. Les entretoises en laiton sont déjà préinstallées et permettent une procédure d'installation sûre et facile.



Tous ces waterblock sont produits en Slovénie, en Europe, avec des garanties de qualité rigoureuses sur la matière première et le produit de la pêche lui-même.



Éclairage D-RGB sur les waterblock EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB



L'embout esthétique abrite la bande LED adressable D-RGB qui éclaire la version plexi, ou l'embout blanc dans le cas de la version acétal. Le D-RGB adressable est compatible avec les technologies de synchronisation populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être aligné avec le marquage + 5V sur l'en-tête D-RGB (adressable).



Plaques arrière pour le Water Block 3080/3090



EK recommande de choisir une plaque arrière pour le bloc d'eau Vector car elle améliorera l'esthétique de vos cartes graphiques et fournira également un refroidissement passif supplémentaire pour le noyau du GPU et l'arrière de la section VRM de la carte de circuit imprimé.



Les prix :



- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi : 159.99 Dollars, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal : 154.99 Dollars, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 - Copper + Plexi : 139.99 Dollars, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 - Copper + Acetal : 139.99 Dollars, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Backplate - Black : 39.99 Dollars, Cliquez ICI,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Backplate - Nickel : 49.99 Dollars, Cliquez ICI.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



