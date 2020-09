MSI publie les mises à jour du BIOS AGESA V2 1.0.8.1 pour les cartes mères de chipset AMD série 500.



MSI a commencé à déployer des mises à jour du micrologiciel UEFI qui contiennent le dernier microcode AGESA Combo PI V2 1.0.8.1 d'AMD, pour les cartes mères Socket AM4 de la société basées sur les chipsets AMD de la série 500. La société a publié aujourd'hui des mises à jour du micrologiciel pour 9 de ses cartes mères B550. À la mi-septembre, il prévoit de publier des mises à jour pour les cartes de chipset X570 et le reste de ses cartes mères B550. Fin septembre, des mises à jour seront publiées pour les cartes de chipset A520.







MSI affirme qu'AGESA V2 1.0.8.1 améliore la compatibilité de la mémoire et la marge d'overclocking de la mémoire, et prend en charge le contrôle de partage de mémoire UMA pour les processeurs de bureau Ryzen 4000G PRO 4000G "Renoir". MSI a ajouté des correctifs spécifiques à ses produits, tels que les problèmes Soft RAID sur le B550 et les PC refusant de reprendre l'état S3. Consultez la section «support» de la page produit de votre carte mère sur le site Web MSI pour les nouvelles mises à jour du micrologiciel.



TECHPOWERUP