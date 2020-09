La GeForce RTX 3080 : DOOM Eternal à 4K, à plus de 100 FPS !



NVIDIA a publié jeudi un avant-goût des performances proposées avec sa nouvelle carte graphique GeForce RTX 3080. Dans une vidéo de jeu publiée sur YouTube avec des mesures de performances activées, la carte a été montrée exécutant «DOOM Eternal» avec des détails maximisés à une résolution 4K UHD, où elle cadencait plus de 100 images par seconde, soit environ 50% plus élevée que le RTX 2080 Super. Dans de nombreuses scènes, la RTX 3080 gère près de 120 FPS, ce qui devrait être un régal pour les joueurs à taux de rafraîchissement élevé.







Tout au long de la vidéo, NVIDIA a comparé le RTX 3080 au produit phare de la génération précédente, le RTX 2080 Ti, avec des gains de performances de 20 à 30% pour Ampère. Les deux cartes ont une qualité d'image identique car les paramètres sont constants entre les deux bancs d'essai. NVIDIA positionne le RTX 3080 comme un produit de jeu 4K, tandis que le top-dog RTX 3090 a été présenté comme une carte «8K 60 Hz capable» lors de sa présentation du 1er Septembre 2020.



Une vidéo du test comparatif : Cliquez ICI.



La RTX 3090 devrait proposer des jeux 4K avec des taux de rafraîchissement élevés. DOOM Eternal continue d'être l'un des points forts de l'année dans le jeu sur PC, avec un nouveau DLC qui devrait sortir en Octobre 2020.



TECHPOWERUP