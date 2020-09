Raijintek présente le châssis OPHION 7L Mini-ITX.







Raijintek présente le châssis mini-ITX ultra-compact OPHION 7L prenant en charge jusqu'à trois ventilateurs de refroidissement de 90 mm. Le Raijintek OPHION 7L a une taille compacte de 101 mm × 312 mm × 225 mm (LxPxH) et ne prend en charge que les cartes mères mini-ITX, les cartes graphiques à profil bas et les blocs d'alimentation SFX. Le châssis est disponible en modèles noir et blanc dans lesquels le revêtement de couleur comprend l'intérieur du châssis entièrement en aluminium pour une apparence uniforme.



Petit et compact qu'il soit, l'OPHION 7L dispose d'un panneau d'E/S avant moderne qui comprend un port USB 3.0 Type-A et un port USB-C. Le châssis peut prendre en charge jusqu'à deux disques 2,5 pouces et dispose d'une extension PCI à un seul emplacement.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.















Principales Caractéristiques :



- Conception en aluminium esthétique et robuste,

- Revêtement de couleur uniforme de l'extérieur vers l'intérieur,

- Prise en charge des cartes graphiques à profil bas à un seul emplacement,

- E/S du panneau avant moderne avec USB 3.0 Type-A et Type-C,

- Prise en charge de jusqu'à deux disques durs/SSD 2,5 pouces,

- Prise en charge de jusqu'à trois ventilateurs 90x90x25mm (deux en haut, un en bas).



Le Raijintek OPHION 7L obtient un prix de : 119.99 Dollars pour les modèles noir et blanc, expédié ce Q4 2020



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



