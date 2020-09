NETGEAR annonce un quatuor de commutateurs non gérés PoE + Gigabit Ethernet haute puissance.







NETGEAR®, Inc., le principal fournisseur de produits de réseau qui alimentent les entreprises, grandes et petites, annonce aujourd'hui quatre nouveaux commutateurs non gérés PoE + Gigabit Ethernet haute puissance (GS516PP, GS524PP, GS516UP et GS524UP) - deux modèles à 16 ports et deux modèles à 24 ports - qui offrent la flexibilité d'une installation en rack ou de bureau et un sélecteur de mode PoE novateur sur certains modèles.







Les petites entreprises d’aujourd’hui sont confrontées à la tendance croissante de déployer davantage de périphériques PoE gourmands en énergie pour les aider à gérer leur entreprise. Parallèlement à l'introduction continue d'appareils IoT (Internet des objets) câblés pour les systèmes d'automatisation de la maison et des entreprises intelligentes, il existe également une demande accrue de budgets d'énergie plus élevés pour prendre en charge cette gamme croissante d'appareils.



Pour répondre à cette tendance du secteur, NETGEAR étend son portefeuille PoE avec de nouveaux commutateurs PoE + non gérés fournissant des budgets PoE plus importants et des commutateurs PoE +/PoE ++ haute puissance qui incluent des ports Ultra60 PoE ++ avec jusqu'à 60 W par port.



L'augmentation du budget d'alimentation des ports PoE ++ permettra à ces commutateurs d'alimenter et de fournir une connectivité pour les points d'accès sans fil WiFi 6 (802.11ax) haute densité, les caméras de surveillance IP 4K/8K pan-and-tilt, l'éclairage PoE et l'audio alimenté par PoE haut-parleurs.



En ajoutant ces nouveaux commutateurs à un réseau, les entreprises, grandes et petites, peuvent désormais déployer des appareils PoE plus denses connectés à un seul commutateur avec un budget d'alimentation PoE total au lieu d'avoir besoin de plusieurs commutateurs pour faire de même.



«NETGEAR a reconnu une demande claire du marché pour une meilleure prise en charge PoE avec l'expansion de la catégorie de l'automatisation commerciale intelligente et de la domotique intelligente», explique Richard Jonker, vice-président de la gestion des gammes de produits pour NETGEAR Business. «Nous continuons de répondre à cette tendance du marché en développant notre gamme de commutateurs PoE avec des budgets de puissance accrus et des fonctionnalités uniques pour supporter la charge des appareils IoT qui devraient être ajoutés à un réseau à l'avenir.»



Tous les commutateurs PoE NETGEAR prennent en charge les normes IEEE, mais en outre, les commutateurs GS516UP et GS524UP disposent également d'un sélecteur de mode PoE à l'avant du marché, ce qui permet de sélectionner manuellement la version non conforme à la norme «pré-802.3bt» ou IEEE Implémentations 802.3bt PoE ++. Cela permet la prise en charge de périphériques «pré-802.3bt» actuellement répandus tels que les périphériques UPoE, ce qui rend ce commutateur entièrement compatible avec les deux implémentations pour répondre à tous les cas d'utilisation.







Ces quatre commutateurs sont également fournis avec l'ensemble complet des fonctionnalités puissantes des commutateurs non gérés NETGEAR, notamment :



- PLUG-AND-PLAY - Configuration simple sans logiciel ni configuration nécessaire,

- BOÎTIER MÉTALLIQUE DURABLE - Petit boîtier métallique durable pour un déploiement sur bureau ou en rack,

- FONCTIONNEMENT SILENCIEUX - Pour un déploiement dans des environnements sensibles au bruit,

- SURVEILLANCE DES PERFORMANCES EN UN COUP D'ŒIL - LED par port pour l'activité et la vitesse du port,

- GIGABIT ETHERNET - 16 ou 24 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps à détection automatique avec une bande passante non bloquante de 32 Go et 48 Go (respectivement),

- POE AUTO-BALANCE - La technologie PoE unique de NETGEAR équilibre automatiquement le budget d'alimentation PoE en fonction des besoins de l'appareil, indépendamment de la classe PoE détectée. Les commutateurs fournissent la puissance dont l'appareil a besoin, au niveau le plus granulaire, pour une efficacité énergétique et une connectivité maximale,

- GARANTIE À VIE LIMITÉE - Remplacement le jour ouvré suivant et chat 24/7 avec un expert NETGEAR.



Disponibilité :



NETGEAR GS516PP. GS524PP, GS516UP et GS524UP sont disponibles et expédiés aujourd'hui aux États-Unis, en Europe et en Asie.



Prix :



- GS516PP-100EUS - Europe continentale, Royaume-Uni, Corée, Singapour, Hong Kong : 299.99 euros,

- GS524PP-100EUS - Europe continentale, Royaume-Uni, Corée, Singapour, Hong Kong : 329.99 euros,

- GS516UP-100EUS - Europe continentale, Royaume-Uni, Corée, Singapour, Hong Kong : 379.99 euros,

- GS524UP-100EUS – Continental Europe, UK, Korea, Singapore, Hong Kong : 459.99 euros.



VORTEZ